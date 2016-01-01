«ГАЗель» разорвало пополам при столкновении с большегрузом в Ивановской области

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Сегодня в Палехе произошло ДТП с участием большегруза и «ГАЗели». Одну из машин практически разорвало пополам.

Грузовой «МАЗ» двигался по проезжей части в направлении Пестяков. В этот момент со стороны Палеха на главную дорогу выезжала «ГАЗель», груженая текстильной продукцией. От удара микроавтобус развернуло на дороге. Кузов треснул и восстановлению не подлежит. «МАЗ» съехал в придорожный кювет. К счастью, из людей в аварии никто не пострадал.

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