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вчера, 19:15
«ГАЗель» разорвало пополам при столкновении с большегрузом в Ивановской области
ФОТО
Сегодня в Палехе произошло ДТП с участием большегруза и «ГАЗели». Одну из машин практически разорвало пополам.
Грузовой «МАЗ» двигался по проезжей части в направлении Пестяков. В этот момент со стороны Палеха на главную дорогу выезжала «ГАЗель», груженая текстильной продукцией. От удара микроавтобус развернуло на дороге. Кузов треснул и восстановлению не подлежит. «МАЗ» съехал в придорожный кювет. К счастью, из людей в аварии никто не пострадал.
ключевые слова: ДТП большегруз "ГАЗель"
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Комментарии (3)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 20:40Ха-ха и опечатку исправили,и комменты все подтёрли)))) С Тяпницей Вас)
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- Александр Брусочкинсегодня, 09:33Скорее ум разорвало у тех, кто писал это.
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- Проходил Мимосегодня, 10:52Требую "Оскара" (или что там ещё дают?) журналистам телекомпании БАРС за самые логичные заголовки!
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