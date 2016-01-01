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Новости

вчера, 19:15

«ГАЗель» разорвало пополам при столкновении с большегрузом в Ивановской области

ФОТО


Сегодня в Палехе произошло ДТП с участием большегруза и «ГАЗели». Одну из машин практически разорвало пополам.

Грузовой «МАЗ» двигался по проезжей части в направлении Пестяков. В этот момент со стороны Палеха на главную дорогу выезжала «ГАЗель», груженая текстильной продукцией. От удара микроавтобус развернуло на дороге. Кузов треснул и восстановлению не подлежит. «МАЗ» съехал в придорожный кювет. К счастью, из людей в аварии никто не пострадал.



ключевые слова: ДТП большегруз "ГАЗель"
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Ха-ха и опечатку исправили,и комменты все подтёрли)))) С Тяпницей Вас)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр Брусочкин								
							
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  • сегодня, 09:33
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							Скорее ум разорвало у тех, кто писал это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Проходил Мимо								
							
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							Требую "Оскара" (или что там ещё дают?) журналистам  телекомпании БАРС за самые логичные заголовки! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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