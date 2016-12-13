Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 18:33

Житель Ивановской области, расстроенный после семейного конфликта, сжег две машины

Суд не стал строго наказывать поджигателя


Житель Фурманова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался что-нибудь украсть из салонов двух автомобилей. Но не найдя там ничего ценного, обозлился и поджег обе машины. Позже мужчина пояснил следователям, что в тот момент испытывал душевное волнение, расстроившись после семейного конфликта.

Суд приговорил поджигателя к 2,5 годам лишения свободы условно. С осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация причиненного материального ущерба.



ключевые слова: автомобили поджог суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1457
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ухх								
							
    • 
							
  • вчера, 23:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ай фулюган..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неужели у этого дурака было нечто ценное чем он смог бы покрыть ущерб пострадавшим.разве только что жильё,которое было продано срочно риэлторам за сумму слегка превышающую величину ущерба.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									сережа1								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Надо было егт сжечь в центре города, другим для примера								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
				
вчера, 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5536						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
вчера, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4027						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
вчера, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4097						
    •