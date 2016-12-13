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вчера, 18:33
Житель Ивановской области, расстроенный после семейного конфликта, сжег две машины
Суд не стал строго наказывать поджигателя
Житель Фурманова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался что-нибудь украсть из салонов двух автомобилей. Но не найдя там ничего ценного, обозлился и поджег обе машины. Позже мужчина пояснил следователям, что в тот момент испытывал душевное волнение, расстроившись после семейного конфликта.
Суд приговорил поджигателя к 2,5 годам лишения свободы условно. С осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация причиненного материального ущерба.
ключевые слова: автомобили поджог суд приговор
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Комментарии (3)
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- уххвчера, 23:09ай фулюган..
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- Павлик Отморозовсегодня, 08:51Неужели у этого дурака было нечто ценное чем он смог бы покрыть ущерб пострадавшим.разве только что жильё,которое было продано срочно риэлторам за сумму слегка превышающую величину ущерба.
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- сережа1сегодня, 13:50Надо было егт сжечь в центре города, другим для примера
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