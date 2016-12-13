Житель Ивановской области, расстроенный после семейного конфликта, сжег две машины

Суд не стал строго наказывать поджигателя





Житель Фурманова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался что-нибудь украсть из салонов двух автомобилей. Но не найдя там ничего ценного, обозлился и поджег обе машины. Позже мужчина пояснил следователям, что в тот момент испытывал душевное волнение, расстроившись после семейного конфликта.

Суд приговорил поджигателя к 2,5 годам лишения свободы условно. С осужденного в пользу потерпевшего взыскана компенсация причиненного материального ущерба.

поделиться ссылкой:

