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24.12.2016: Места установки фоторадаров в Иванове и области
Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 24 декабря 2016 года:
Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)
Кострома-Иваново (Приволжский район)
Иваново-Родники (Родниковский район)
Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Шуйский район)
Ковров-Шуя-Кинешма (Вичугский район)
Иваново-Ярославль (Ивановский район)
г. Кохма
г. Иваново (ул. Некрасова, ул. Куконковых)
Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».
ключевые слова: фоторадары
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