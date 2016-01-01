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Новости

вчера, 17:58

Избран новый лидер ивановских единороссов


Участники сегодняшней партконференции избрали нового секретаря регионального отделения «Единой России». Им стал председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов. Выбирали между ним и главным врачом Лежневской ЦРБ татьяной Васильевой. 

Ранее пост секретаря "ЕР" занимал депутат облдумы, главврач санатория "Решма" Михаил Кизеев.



ключевые слова: партия "Единая Россия" партконференция секретарь
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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  • вчера, 18:05
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							Отличная новость!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 18:47
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							Правильное решение								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Балабол								
							
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  • вчера, 19:03
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							ничего не изменится								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 19:10
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							Каждый день приходят хорошие новости!
    

    
"С 1 января вступают в действие новые акцизы на алкоголь. Участники рынка заверяют, что повышение цен будет плавным. Однако они признаются, что рост цен на продукцию будет выше роста акцизов." (с) Газета.ру
    

    
Поняли, да? ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН БУДЕТ ПЛАВНЫМ. Вот обрадовали-то.
    
Спасибо, "Единая Россия"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							ты пиши, пиши								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 12:26
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							Татьяна - должна быть человеком с большой буквы. Исправьте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							А вот в далёком, провинциальном городе Прокопьевск горожане обсуждают статью на иформационном сайте города "Прокопьевск on-line": "Незаданные вопросы(на пресс-конференции Путина)".
    
Очень интересно, в отличие от IN.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
				
вчера, 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
вчера, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
вчера, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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