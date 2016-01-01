Избран новый лидер ивановских единороссов





Участники сегодняшней партконференции избрали нового секретаря регионального отделения «Единой России». Им стал председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов. Выбирали между ним и главным врачом Лежневской ЦРБ татьяной Васильевой.

Ранее пост секретаря "ЕР" занимал депутат облдумы, главврач санатория "Решма" Михаил Кизеев.

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