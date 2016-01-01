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вчера, 17:58
Избран новый лидер ивановских единороссов
Участники сегодняшней партконференции избрали нового секретаря регионального отделения «Единой России». Им стал председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов. Выбирали между ним и главным врачом Лежневской ЦРБ татьяной Васильевой.
Ранее пост секретаря "ЕР" занимал депутат облдумы, главврач санатория "Решма" Михаил Кизеев.
ключевые слова: партия "Единая Россия" партконференция секретарь
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"С 1 января вступают в действие новые акцизы на алкоголь. Участники рынка заверяют, что повышение цен будет плавным. Однако они признаются, что рост цен на продукцию будет выше роста акцизов." (с) Газета.ру
Поняли, да? ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН БУДЕТ ПЛАВНЫМ. Вот обрадовали-то.
Спасибо, "Единая Россия"!
Очень интересно, в отличие от IN.