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Несколько высокопоставленных чиновников Ивановской области получили золотые знаки ГТО
Награду им вручил Министр спорта РФ - ФОТО
Сегодня, 23 декабря, в Министерстве спорта РФ состоялось торжественное награждение золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» представителей региональных органов власти.
От Ивановской области золотые знаки ГТО получили главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, федеральный инспектор по Ивановской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Кириллов, начальник управления материально-технического обеспечения аппарата правительства Ивановской области Владимир Силкин и начальник департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров. Знаки отличия им вручил Министр спорта России Павел Колобков.Фото: пресс-служба регионального правительства
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А обладателей знака отличия, поздравляю!, а тем у кого еще его нет призываю стать участником комплекса ГТО.
- Внутренние продажи (оборот розничной торговли) - минус 4,1% в ноябре-2016 к ноябрю-2015;
- Реальные располагаемые денежные доходы населения - минус 5,6%;
- Импорт уже который месяц подряд растет! Плюс аж 8,2% в ноябре. Импортозамещение, видимо, окончательно приказало нам всем долго жить - не хотят россияне больше покупать дорогое и некачественное отечественное, скоро, видимо, придется новые антисанкции объявлять."
(с) Владимир Милов, экономист