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Новости

вчера, 17:37

Несколько высокопоставленных чиновников Ивановской области получили золотые знаки ГТО

Награду им вручил Министр спорта РФ - ФОТО


Сегодня, 23 декабря, в Министерстве спорта РФ состоялось торжественное награждение золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» представителей региональных органов власти.

От Ивановской области золотые знаки ГТО получили главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, федеральный инспектор по Ивановской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Кириллов, начальник управления материально-технического обеспечения аппарата правительства Ивановской области Владимир Силкин и начальник департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров. Знаки отличия им вручил Министр спорта России Павел Колобков.

Фото: пресс-служба регионального правительства

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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Стас Карпов								
							
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  • вчера, 20:16
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										+1
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							Меня терзают смутные сомнения								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 22:07
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										+1
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							Меня тоже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lyalyueva_elena@mail.ru								
							
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  • вчера, 23:12
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										-1
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							А меня нет, лично принимала нормативы, 
    
А обладателей знака отличия, поздравляю!, а тем у кого еще его нет призываю стать участником комплекса ГТО. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Hippy								
							
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  • сегодня, 12:57
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										-1
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							Ура! Все на сдачу ГТО! То, что в СССР воспринималось как обычное дело, теперь можно сказать ПОДВИГ! Значки ГТО раздаются в Министерстве спорта! Помню, мне значок III степени вручали на последнем звонке в школе. Очень хочется узнать золотой знак как афишируется, действительно золотой для  начальства или тоже крашенный. как раньше?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • вчера, 23:15
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										-1
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							да..,спецназ нервно курит в сторонке..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Cerdus								
							
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  • сегодня, 18:21
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							"Владимир Владимирович в пятницу в ходе своей пресс-конференции много хвастался "успехами" в экономике. А вот очередная порция свежей статистики об итогах ноября:
    
- Внутренние продажи (оборот розничной торговли) - минус 4,1% в ноябре-2016 к ноябрю-2015;
    
- Реальные располагаемые денежные доходы населения - минус 5,6%;
    
- Импорт уже который месяц подряд растет! Плюс аж 8,2% в ноябре. Импортозамещение, видимо, окончательно приказало нам всем долго жить - не хотят россияне больше покупать дорогое и некачественное отечественное, скоро, видимо, придется новые антисанкции объявлять."
    
(с) Владимир Милов, экономист								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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