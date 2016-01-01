Несколько высокопоставленных чиновников Ивановской области получили золотые знаки ГТО

Награду им вручил Министр спорта РФ - ФОТО





Сегодня, 23 декабря, в Министерстве спорта РФ состоялось торжественное награждение золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» представителей региональных органов власти.

От Ивановской области золотые знаки ГТО получили главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин, федеральный инспектор по Ивановской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Кириллов, начальник управления материально-технического обеспечения аппарата правительства Ивановской области Владимир Силкин и начальник департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров. Знаки отличия им вручил Министр спорта России Павел Колобков.

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Фото: пресс-служба регионального правительства