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вчера, 17:28
В Кохме водитель автобуса устроил ДТП с участием четырех транспортных средств
Трое пострадавших, среди которых подросток
Автоавария произошла сегодня около получаса назад на улице Ивановской в Кохме. Водитель пассажирского автобуса «Богдан» не выдержал безопасную дистанцию, вовремя не притормозил и врезался в едущий впереди легковой автомобиль «Лексус». Тот в свою очередь по принципу домино наехал на «Деу Нексия», а она влетела в «Хендай».
Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. В том числе 16-летний подросток. С подозрением на перелом носа мальчик доставлен в лечебное учреждение.Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.
ключевые слова: ДТП автобус автомобили пострадавшие подросток
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Комментарии (1)
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- Илларион Мультиковсегодня, 06:40Очередной оленевод . они за 19 рублей способны такое вытворять , ни один каскадёр не повторит.
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