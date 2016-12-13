В Кохме водитель автобуса устроил ДТП с участием четырех транспортных средств

Трое пострадавших, среди которых подросток





Автоавария произошла сегодня около получаса назад на улице Ивановской в Кохме. Водитель пассажирского автобуса «Богдан» не выдержал безопасную дистанцию, вовремя не притормозил и врезался в едущий впереди легковой автомобиль «Лексус». Тот в свою очередь по принципу домино наехал на «Деу Нексия», а она влетела в «Хендай».

Как нам сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. В том числе 16-летний подросток. С подозрением на перелом носа мальчик доставлен в лечебное учреждение.

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Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.