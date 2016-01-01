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Новости

вчера, 17:04

В Ивановской области начальница почтового отделения присваивала деньги «Почты России»

Суд приговорил ее к 2,5 годам условно


Вступил в силу приговор суда в отношении жительницы села Хромцово Фурмановского района, признанной виновной в присвоении денег.

Занимая должность начальника отделения почтовой службы, с мая по июль 2016 года женщина присваивала деньги, принадлежащие «Почте России». В суде было доказано три эпизода. Свою вину подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась.

В итоге суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. С осужденной в пользу ФГУП «Почта России» взыскана компенсация причиненного материального ущерба.



ключевые слова: почта деньги "Почта России" присвоение суд приговор
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									Виктория Ким								
							
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							Почта России - олицетворение бардака. Ни за что не отвечают, работают спустя рукава. Да еще время от времени воруют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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