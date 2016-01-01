В Ивановской области начальница почтового отделения присваивала деньги «Почты России»

Суд приговорил ее к 2,5 годам условно





Вступил в силу приговор суда в отношении жительницы села Хромцово Фурмановского района, признанной виновной в присвоении денег.

Занимая должность начальника отделения почтовой службы, с мая по июль 2016 года женщина присваивала деньги, принадлежащие «Почте России». В суде было доказано три эпизода. Свою вину подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась.

В итоге суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. С осужденной в пользу ФГУП «Почта России» взыскана компенсация причиненного материального ущерба.

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