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вчера, 17:04
В Ивановской области начальница почтового отделения присваивала деньги «Почты России»
Суд приговорил ее к 2,5 годам условно
Вступил в силу приговор суда в отношении жительницы села Хромцово Фурмановского района, признанной виновной в присвоении денег.
Занимая должность начальника отделения почтовой службы, с мая по июль 2016 года женщина присваивала деньги, принадлежащие «Почте России». В суде было доказано три эпизода. Свою вину подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась.
В итоге суд приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. С осужденной в пользу ФГУП «Почта России» взыскана компенсация причиненного материального ущерба.
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Комментарии (1)
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- Виктория Кимсегодня, 10:21Почта России - олицетворение бардака. Ни за что не отвечают, работают спустя рукава. Да еще время от времени воруют.
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