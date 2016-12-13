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вчера, 15:55
В Иванове два дня подряд будут проводится массовые проверки водителей автобусов
24 и 25 декабря в Иванове пройдут массовые проверки водителей автобусов. Сотрудники ГИБДД проконтролируют, насколько водители общественного транспорта соблюдают правила дорожного движения, а также проверят автобусы на соответствие требованиям технического регламента.
ключевые слова: автобусы водители ГИБДД массовые проверки
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Комментарии (6)
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- Коренной Кохомчанинвчера, 16:14Пусть встанут на перекрёстке пр.Текстильщиков и ул.Лежневская,там каждое утро маршрутки,автобусы,и прочие наглецы,лезут со второй полосы на право в сторону автовокзала,я думаю там один экипаж не будет успевать справлять с злостными нарушителями!
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- gorozhaninвчера, 16:57Каждые выходные на улице Минская 75% НЕЛЕГАЛЫ как на коротком маршруте Ермака-Минская (ПАШУНИНЫ). Так на 35 том НЕЛЕГАЛЫ НТК. Официальных перевозчиков практически нет в выходные дни.
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- BASILIO37вчера, 17:03Щас предупредили-все нелегалы по прячутся. Нужна внезапность
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- Иванов сынвчера, 18:55покатайтесь господа Гайцы в автобусах и маршрутках, почти 100% водил за баранку держатся а в другой мобильник!!! в маршрутках еще и деньги успевают собирать...
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- TigrAlexсегодня, 08:20Ермака Тимирязева в направлении парка - вот где нужно стоять. Они только по левой полосе едут как будто для них выделена. Потом всех подрезают или прям и нее прямо едут.
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- Гоша Павловсегодня, 11:53Они вообще совесть потеряли, постоянно от красной церкви поварачивают в сторону кольца с полосы, где движение только прямо и нагло суки подрезают, давно там камеру надо повесить.
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