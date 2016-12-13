В Иванове два дня подряд будут проводится массовые проверки водителей автобусов





24 и 25 декабря в Иванове пройдут массовые проверки водителей автобусов. Сотрудники ГИБДД проконтролируют, насколько водители общественного транспорта соблюдают правила дорожного движения, а также проверят автобусы на соответствие требованиям технического регламента.

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