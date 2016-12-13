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Новости

вчера, 15:55

В Иванове два дня подряд будут проводится массовые проверки водителей автобусов


24 и 25 декабря в Иванове пройдут массовые проверки водителей автобусов. Сотрудники ГИБДД проконтролируют, насколько водители общественного транспорта соблюдают правила дорожного движения, а также проверят автобусы на соответствие требованиям технического регламента.



ключевые слова: автобусы водители ГИБДД массовые проверки
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • вчера, 16:14
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										0
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							Пусть встанут на перекрёстке пр.Текстильщиков и ул.Лежневская,там каждое утро маршрутки,автобусы,и прочие наглецы,лезут со второй полосы на право в сторону автовокзала,я думаю там один экипаж не будет успевать справлять с злостными нарушителями!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • вчера, 16:57
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										+1
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							Каждые выходные на улице Минская 75% НЕЛЕГАЛЫ  как на коротком маршруте Ермака-Минская (ПАШУНИНЫ). Так на 35 том НЕЛЕГАЛЫ НТК.  Официальных перевозчиков практически нет в выходные дни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BASILIO37								
							
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  • вчера, 17:03
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										0
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							Щас предупредили-все нелегалы по прячутся. Нужна внезапность								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иванов сын								
							
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  • вчера, 18:55
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										+1
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							покатайтесь господа Гайцы в автобусах и маршрутках, почти 100% водил за баранку держатся а в другой мобильник!!! в маршрутках еще и деньги успевают собирать...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									TigrAlex								
							
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  • сегодня, 08:20
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							Ермака Тимирязева в направлении парка - вот где нужно стоять. Они только по левой полосе едут как будто для них выделена. Потом всех подрезают или прям и нее прямо едут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гоша Павлов								
							
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  • сегодня, 11:53
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										0
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							Они вообще совесть потеряли, постоянно от красной церкви поварачивают в сторону кольца с полосы, где движение только прямо и нагло суки подрезают, давно там камеру надо повесить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
				
вчера, 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
вчера, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
вчера, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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