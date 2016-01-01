В Шуйском района продавщица мёда украла у покупательницы 100 тысяч рублей

Суд отправил ее на 2 года в колонию





В Шуе вынесен приговор в отношении жительницы Ярославля, признанной виновной в краже.

В июне текущего года подсудимая со своей знакомой приехала в поселок Китово Шуйского района продавать мед. Зайдя в одну из квартир, она предложила хозяйке купить у нее мед. Та достала из шкафа кошелек, взяла несколько купюр, положила кошелек обратно, после чего пошла на кухню, чтобы расплатиться. Пока знакомая подсудимой и хозяйка квартиры торговались, злоумышленница подошла к шкафу и вытащила из кошелька все находившиеся в нем деньги – 100 тысяч рублей. Затем с похищенным скрылась.

В итоге суд приговорил похитительницу к 2 годам колонии строгого режима.

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