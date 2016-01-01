Новости
вчера, 15:48
В Шуйском района продавщица мёда украла у покупательницы 100 тысяч рублей
Суд отправил ее на 2 года в колонию
В Шуе вынесен приговор в отношении жительницы Ярославля, признанной виновной в краже.
В июне текущего года подсудимая со своей знакомой приехала в поселок Китово Шуйского района продавать мед. Зайдя в одну из квартир, она предложила хозяйке купить у нее мед. Та достала из шкафа кошелек, взяла несколько купюр, положила кошелек обратно, после чего пошла на кухню, чтобы расплатиться. Пока знакомая подсудимой и хозяйка квартиры торговались, злоумышленница подошла к шкафу и вытащила из кошелька все находившиеся в нем деньги – 100 тысяч рублей. Затем с похищенным скрылась.
В итоге суд приговорил похитительницу к 2 годам колонии строгого режима.
- оцените новость:
-
(0)
- 855
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Коренной Кохомчанинвчера, 16:25Нормально так дали)
Новость дня
вчера, 13:51В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника
-
(2)
- 1700
вчера, 12:52В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
-
(0)
- 5540
вчера, 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 4033
вчера, 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(1)
- 4102