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В Ивановской области торговали рыбой, представляющей угрозу здоровью и жизни людей
Продавец привлекается к административной ответственности
Специалисты Россельхознадзора в декабре текущего года провели проверку соблюдения обязательных требований при осуществлении торговли рыбой на одной из ярмарок в Ивановской области.
Так, при торговле мороженой рыбой были обнаружены нарушения требований действующего законодательства РФ, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Температура мороженой рыбы на момент проверки была минус 7 градусов Цельсия. Между тем, согласно техрегламенту, мороженые рыба и рыбная продукция должны храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Кроме того, на выставленной на продажу рыбе отсутствовала маркировка, до потребителя не была доведена информация о принадлежности к району промысла, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя.
В настоящее время за допущенные нарушения продавец привлекается к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.
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не выше - значит ниже
Срок хранения рыбы льдосолевого замораживания при температуре не выше минус 18 °С не более 1 мес с даты изготовления.
Проверяющую чинушку уволить или строгий выговор с денежным лишением, и так же привлечение к административной ответственности.
Выше это -17 -16 -15 и тд. чинушку проверяющую привлечь к адм ответственности с объявлением строго выговора, а лучше уволить.
проверяльщики хреновы.