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Новости

вчера, 15:13

В Ивановской области торговали рыбой, представляющей угрозу здоровью и жизни людей

Продавец привлекается к административной ответственности


Специалисты Россельхознадзора в декабре текущего года провели проверку соблюдения обязательных требований при осуществлении торговли рыбой на одной из ярмарок в Ивановской области.

Так, при торговле мороженой рыбой были обнаружены нарушения требований действующего законодательства РФ, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Температура мороженой рыбы на момент проверки была минус 7 градусов Цельсия. Между тем, согласно техрегламенту, мороженые рыба и рыбная продукция должны храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Кроме того, на выставленной на продажу рыбе отсутствовала маркировка, до потребителя не была доведена информация о принадлежности к району промысла, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя.

В настоящее время за допущенные нарушения продавец привлекается к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.



ключевые слова: рыба торговля Россельхознадзор
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									astr								
							
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  • вчера, 15:55
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										+1
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							" рыбная продукция должны храниться при температуре не выше минус 18 градусов" 
    
не выше - значит ниже								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 16:59
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										+1
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							ГОСТ 1168-86. Рыба мороженая.
    
Срок хранения рыбы льдосолевого замораживания при температуре не выше минус 18 °С не более 1 мес с даты изготовления.
    
Проверяющую чинушку уволить или строгий выговор с денежным лишением,  и так же привлечение к административной ответственности.
    
Выше это -17 -16 -15 и тд. чинушку проверяющую привлечь к адм ответственности с объявлением строго выговора, а лучше уволить. 
    
проверяльщики хреновы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прoсто ник								
							
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  • вчера, 19:02
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							Я идиот, не судите меня строго )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 21:32
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							клон распетушился снова :)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • вчера, 19:08
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										+1
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							Как же надоели тупые проверяющие с своими тупыми предписаниями! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Tiger Claw								
							
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  • вчера, 19:47
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										0
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							Есть подозрение, что это все таки в пресс релизе Россельхознадзор накосячил или журналисты, а температура рыбы была к примеру -7 градусов. Так как на -70 градусов это весьма дорогие  ультранизкотемпературные холодильники явно не для продажи рыбы на ярмарке в области.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • вчера, 22:36
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										0
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							А-ха-ха! Наконец поправили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 10:24
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							Это сплошь и рядом. Везде на сельских ярмарках торгуют пожелтевшей от старости рыбой. А может, с солитерами. Все проверяльщики прикормлены - это 100 %.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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