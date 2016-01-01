В Ивановской области торговали рыбой, представляющей угрозу здоровью и жизни людей

Продавец привлекается к административной ответственности





Специалисты Россельхознадзора в декабре текущего года провели проверку соблюдения обязательных требований при осуществлении торговли рыбой на одной из ярмарок в Ивановской области.

Так, при торговле мороженой рыбой были обнаружены нарушения требований действующего законодательства РФ, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Температура мороженой рыбы на момент проверки была минус 7 градусов Цельсия. Между тем, согласно техрегламенту, мороженые рыба и рыбная продукция должны храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Кроме того, на выставленной на продажу рыбе отсутствовала маркировка, до потребителя не была доведена информация о принадлежности к району промысла, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя.

В настоящее время за допущенные нарушения продавец привлекается к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

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