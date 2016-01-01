Новости
вчера, 15:02
Новый случай бешенства зарегистрирован в Ивановской области
Труп зараженной лисы нашли в Пучежском районе
21 декабря при лабораторном исследовании патматериала от лисы, найденной неподалеку от деревни Привалово Пучежского района, установлено заболевание бешенством.
В настоящее время в очагах заболевания проводятся необходимые мероприятия.С начала года на территории Ивановской области это уже 29 случай бешенства, 3 из которых приходятся на Пучежский район. Среди заболевших животных есть и дикие, и домашние.
- оцените новость:
-
(0)
- 580
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
вчера, 13:51В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника
-
(2)
- 1697
вчера, 12:52В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
-
(0)
- 5537
вчера, 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 4029
вчера, 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(1)
- 4098