Новый случай бешенства зарегистрирован в Ивановской области

Труп зараженной лисы нашли в Пучежском районе





21 декабря при лабораторном исследовании патматериала от лисы, найденной неподалеку от деревни Привалово Пучежского района, установлено заболевание бешенством.

В настоящее время в очагах заболевания проводятся необходимые мероприятия.

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С начала года на территории Ивановской области это уже 29 случай бешенства, 3 из которых приходятся на Пучежский район. Среди заболевших животных есть и дикие, и домашние.