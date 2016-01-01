Продукция трех организаций ивановской области вошла в перечень 100 лучших товаров России





Сегодня, 23 декабря, в правительстве Ивановской области состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «100 лучших товаров России».

Всероссийская программа-конкурс «100 лучших товаров России» проводится в 19-й раз. Она была создана в 1998 году как инструмент поддержки отечественных товаропроизводителей и стимулирования выпуска высококачественных конкурентоспособных товаров. В реализации проекта участвуют организации более 70 субъектов РФ.

В 2016 году 7 организаций Ивановской области представили на конкурс 8 видов продукции. 3 из них стали лауреатами конкурса. В номинации «Продовольственные товары» звания лауреата удостоилось предприятие «Рижский хлеб» г. Родники. В номинации «Продукция производственно-технического назначения» – Ивановский парашютный завод «Полет». В номинации «Промышленные товары для населения» – предприятие «ТДЛ Текстиль». Еще 4 предприятия отмечены дипломами.

За индивидуальный вклад в процесс производства продукции работникам предприятий-лауреатов конкурса 2016 года присвоены почетные знаки «Отличник качества» и «За достижения в области качества». Кроме того, товарам 4 ивановских предприятий присвоен статус «Новинка».

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