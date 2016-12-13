Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 24 декабря

Открытый чемпионат города Иваново по футзалу пройдет в ближайшие выходные в спортивном комплексе «Риат» (ул. Парижской Коммуны, д.16), начало соревнований в 08.30.

Завтра в спортивном зале СК «Энергия» (Бакинский проезд, д.55) состоится городской фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике. Начало соревновательной части - в 09.30, парад открытия в - 10.30.

Традиционные новогодние мероприятия пройдут в территориальных общественных самоуправлениях нашего города. В субботу жителей и гостей приглашают: ТОС «Дом № 5 микрорайона ДСК» (микрорайон ДСК, д. 5), начало праздника в 12.00 и ТОС «Спортивный» (ул. Д. Бедного, д. 77А), начало мероприятия в 13.00.

В 19.00 в Ивановском Доме Национальностей (ул. Почтовая, д.3) состоится танцевальный вечер для молодежи «Рождественский бал 2016».

Воскресенье, 25 декабря

Продолжается Открытый чемпионат города Иваново по футзалу. Второй и заключительный день соревнований также состоится в СК «Риат» по адресу: ул. Парижской Коммуны, д. 16. Начало соревнований в 8.30.

В воскресенье жителей и гостей города приглашают на новогодние елки ТОСы «Силикатный» (пер. Силикатный, д. 44) и «Владимирская горка» (ул. Шуйская, д. 55). Начало праздников в 12.00 и 14.30 соответственно.

Парки культуры и отдыха приглашают горожан провести выходные на свежем воздухе. Ивановцев ожидают культурно-развлекательные программы в течение дня. Любители активного зимнего отдыха могут с пользой провести время на лыжных трассах и ледовых катках. Лыжные трассы проложены в парках имени В.Я. Степанова, Революции 1905 года, «Харинка».

Открытые ледовые катки на территории города работают в парке им. Степанова (здесь действуют 2 катка – большой и малый для семейного катания), на стадионе «Текстильщик» и в городском Детском парке.

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