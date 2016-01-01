На нескольких перекрестках в Иванове временно отключат светофоры





Управление благоустройства областного центра сообщает, что 24 декабря с 09.00 до 11.00 на пересечении улиц Парижской Коммуны, Ярославской и Жарова будут отключены светофоры.

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Также отключение светофорных объектов планируется 26 декабря с 09.00 до 15.00 – на перекрестке улиц Ташкентской и Кирякиных.