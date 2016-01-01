Новости
В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника
Сегодня, 23 декабря, в ивановской мэрии состоялось совещание с представителями муниципальных аптек и врачами. Чтобы предотвратить массовые отравления в период новогодних праздников глава Иванова Владимир Шарыпов дал поручение усилить контроль в муниципальной аптечной сети за продажей спиртосодержащих лекарств объемом свыше 100 мл, в том числе и настойки боярышника. Представители аптек сообщили, что реализация настойки боярышника приостановлена с 19 декабря, а поставщикам направлены дополнительные запросы о подтверждении качества лекарства.
После трагедии в Иркутске, повлекшей массовое отравление поддельным препаратом, замаскированного производителем под настойку боярышника (по последним данным число жертв достигло уже 74), самый актуальный вопрос – как отличить лекарственный препарат от контрафакта. Любовь Семенова, врач с большим стажем, пояснила, что настойка боярышника является лекарственным средством, принимаемым по назначению врача. В неумеренных дозах любое лекарство, даже самое безобидное укрепляющее средство, может нанести ущерб здоровью. Препарат, назначаемый врачами, имеет определенную упаковку – стеклянные флаконы темного стекла, лекарственная жидкость непрозрачна, доза розлива и маркировка соответствуют официальному стандарту, реализуется только в аптеках. Не может быть пластиковых флаконов, прозрачного содержимого, маркировки «для наружного применения» - все эти признаки говорят о контрафакте, опасном для здоровья и жизни.Главный врач Станции скорой помощи Андрей Бабаев доложил, что за текущий год на территории Иванова и области не зарегистрировано случаев отравлений суррогатами. Последний подобный факт зафиксирован в конце 2015 года. Сейчас руководство станции провело дополнительные инструктажи врачей для незамедлительного реагирования на малейшие признаки отравления суррогатами, в первую очередь метанолом. При приеме внутрь клинические признаки отравления проявляются в течение 8-12 часов, специфический симптом – ухудшение зрения. В таких случаях срочная догоспитальная помощь, меры по детоксикации и немедленная доставка в реанимацию могут спасти жизнь пациенту. Андрей Бабаев отметил, что самолечение недопустимо и в критических случаях может привести к летальному исходу.
- оцените новость:
-
(2)
- 1584
- 13
Комментарии (13)
Новость дня
-
(2)
- 1585
-
(0)
- 5300
-
(0)
- 3832
-
(1)
- 3832
Ума на копию ника хватила, а заработать на что-то получше боярышника не могет :)
Давайте добавим несколько слов, чтоб было понятно - ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ -чтоб не "привести к летальному исходу."
- Стеклашка, купленная "где то" - вызывает подозрение, но всё равно бухаем, - ухудшение зрения, после 30ти капель - еще можно выжить.
Но выжрав поллитра - уже нет, никто не спасет.
Если еще ноги слушаются, и хочется жить - бегом в супермаркет, - берем с полки ВОДКУ - открываем там же сразу! А то у нас же 21 час - запреты идиотами введены, машем 500р бумажкой охраннику, или 1000 купюрой, чтоб не завалил на месте, и ЗАЛПОМ выпиваем хотя бы половину бутылки!
Не 5ти литровой тока, стакана хватит, - потом в больничку! Срочно!
Водка - антиДОТ!
А в частных аптеках, в том числе и аптеках принадлежащих главврачам городских больниц, продажа этой настойки приостановлена?