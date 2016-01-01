В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника





Сегодня, 23 декабря, в ивановской мэрии состоялось совещание с представителями муниципальных аптек и врачами. Чтобы предотвратить массовые отравления в период новогодних праздников глава Иванова Владимир Шарыпов дал поручение усилить контроль в муниципальной аптечной сети за продажей спиртосодержащих лекарств объемом свыше 100 мл, в том числе и настойки боярышника. Представители аптек сообщили, что реализация настойки боярышника приостановлена с 19 декабря, а поставщикам направлены дополнительные запросы о подтверждении качества лекарства.

После трагедии в Иркутске, повлекшей массовое отравление поддельным препаратом, замаскированного производителем под настойку боярышника (по последним данным число жертв достигло уже 74), самый актуальный вопрос – как отличить лекарственный препарат от контрафакта. Любовь Семенова, врач с большим стажем, пояснила, что настойка боярышника является лекарственным средством, принимаемым по назначению врача. В неумеренных дозах любое лекарство, даже самое безобидное укрепляющее средство, может нанести ущерб здоровью. Препарат, назначаемый врачами, имеет определенную упаковку – стеклянные флаконы темного стекла, лекарственная жидкость непрозрачна, доза розлива и маркировка соответствуют официальному стандарту, реализуется только в аптеках. Не может быть пластиковых флаконов, прозрачного содержимого, маркировки «для наружного применения» - все эти признаки говорят о контрафакте, опасном для здоровья и жизни.

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Главный врач Станции скорой помощи Андрей Бабаев доложил, что за текущий год на территории Иванова и области не зарегистрировано случаев отравлений суррогатами. Последний подобный факт зафиксирован в конце 2015 года. Сейчас руководство станции провело дополнительные инструктажи врачей для незамедлительного реагирования на малейшие признаки отравления суррогатами, в первую очередь метанолом. При приеме внутрь клинические признаки отравления проявляются в течение 8-12 часов, специфический симптом – ухудшение зрения. В таких случаях срочная догоспитальная помощь, меры по детоксикации и немедленная доставка в реанимацию могут спасти жизнь пациенту. Андрей Бабаев отметил, что самолечение недопустимо и в критических случаях может привести к летальному исходу.