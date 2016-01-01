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Новости

вчера, 13:51

В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника


Сегодня, 23 декабря, в ивановской мэрии состоялось совещание с представителями муниципальных аптек и врачами. Чтобы предотвратить массовые отравления в период новогодних праздников глава Иванова Владимир Шарыпов дал поручение усилить контроль в муниципальной аптечной сети за продажей спиртосодержащих лекарств объемом свыше 100 мл, в том числе и настойки боярышника. Представители аптек сообщили, что реализация настойки боярышника приостановлена с 19 декабря, а поставщикам направлены дополнительные запросы о подтверждении качества лекарства.

После трагедии в Иркутске, повлекшей массовое отравление поддельным препаратом, замаскированного производителем под настойку боярышника (по последним данным число жертв достигло уже 74), самый актуальный вопрос – как отличить лекарственный препарат от контрафакта. Любовь Семенова, врач с большим стажем, пояснила, что настойка боярышника является лекарственным средством, принимаемым по назначению врача. В неумеренных дозах любое лекарство, даже самое безобидное укрепляющее средство, может нанести ущерб здоровью. Препарат, назначаемый врачами, имеет определенную упаковку – стеклянные флаконы темного стекла, лекарственная жидкость непрозрачна, доза розлива и маркировка соответствуют официальному стандарту, реализуется только в аптеках. Не может быть пластиковых флаконов, прозрачного содержимого, маркировки «для наружного применения» - все эти признаки говорят о контрафакте, опасном для здоровья и жизни.

Главный врач Станции скорой помощи Андрей Бабаев доложил, что за текущий год на территории Иванова и области не зарегистрировано случаев отравлений суррогатами. Последний подобный факт зафиксирован в конце 2015 года. Сейчас руководство станции провело дополнительные инструктажи врачей для незамедлительного реагирования на малейшие признаки отравления суррогатами, в первую очередь метанолом. При приеме внутрь клинические признаки отравления проявляются в течение 8-12 часов, специфический симптом – ухудшение зрения. В таких случаях срочная догоспитальная помощь, меры по детоксикации и немедленная доставка в реанимацию могут спасти жизнь пациенту. Андрей Бабаев отметил, что самолечение недопустимо и в критических случаях может привести к летальному исходу.

ключевые слова: аптеки настойка боярышника суррогат отравления продажа
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									просто  ник								
							
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  • вчера, 14:18
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										+1
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							как теперь жить будем...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 16:41
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    • 
										+1
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							И главное перед самым Новым Годом!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 17:02
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										+1
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							Клон в растерянности :) 
    
Ума на копию ника хватила, а заработать на что-то получше боярышника не могет :)
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									шВЕЙ МОТОРИСт								
							
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  • вчера, 18:21
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    • 
										+1
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							Какая то неимоверная глупость написана - запрещаем продажу в аптеках, потому что отравились бытовой химией. Никогда того, что продавали в Иркутске не продавали в аптеках. Это из разряда: Максимка, Антилёд, Мозаика, Трояр, Троя, Антисепт, Искона. Ищите на Станционной в торговых рядах - есть точка по продаже этого ассортимента.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 15:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							"специфический симптом – ухудшение зрения" - "меры по детоксикации" - "могут спасти жизнь пациенту".
    
Давайте добавим несколько слов, чтоб было понятно - ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ -чтоб не  "привести к летальному исходу."
    
 - Стеклашка, купленная "где то" - вызывает подозрение, но всё равно бухаем, - ухудшение зрения, после 30ти капель - еще можно выжить.
    
Но выжрав поллитра - уже нет, никто не спасет.
    
Если еще ноги слушаются, и хочется жить - бегом в супермаркет, - берем с полки ВОДКУ - открываем там же сразу! А то у нас же 21 час - запреты идиотами введены, машем 500р бумажкой охраннику, или 1000 купюрой, чтоб не завалил на месте, и ЗАЛПОМ выпиваем хотя бы половину бутылки!
    
Не 5ти литровой тока, стакана хватит, - потом в больничку! Срочно!
    
Водка - антиДОТ!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ёжъ								
							
    • 
							
  • вчера, 15:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"бегом в супермаркет", либо успеть, либо бы сил хватило...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									дедАндрюша								
							
    • 
							
  • вчера, 15:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Глава Иванова Владимир Шарыпов дал поручение усилить контроль в муниципальной аптечной сети за продажей спиртосодержащих лекарств объемом свыше 100 мл, в том числе и настойки боярышника" За дураков нас считают? В аптеках не продаютспиртсодержащих лекарств, интересующих определнную группу населения (фанфуриков) объемом сыше 100 мл. Чего они контролировать собираются? Кто с этого карман набивает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • вчера, 15:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							"В ивановских муниципальных аптеках приостановлена продажа настойки боярышника".
    
А в частных аптеках, в том числе и аптеках принадлежащих главврачам городских больниц, продажа этой настойки приостановлена?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Миха79								
							
    • 
							
  • вчера, 16:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Удивительные мы люди.ведь написано не для приема внутрь.а люди пьют.это аптека а не алкомаркет!вы ж не пьете бензин или тосол,потому что нельзя!крякните!вот что и для наружного применения пить тоже нельзя!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чему вы удивляетесь, почему нельзя? :) Спирт этиловый - это такой же органический растворитель, как и то, что вы перечислили. :) Просто, он наименее токсичен из всех остальных, а в остальном всё тоже самое. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									шВЕЙ МОТОРИСт								
							
    • 
							
  • вчера, 18:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Аптеки остаются без основной части прибыли. Ждём повышения цен на лекарства.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Svobodanam								
							
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  • сегодня, 07:17
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дебилы блядь, только и могут что запрещать. А водкой левой, что не травятся в России? Шарыпов, запрети водку перед НГ и тебя вынесут сразу   Клоуны, ничего не можете делать нормально, только показуха и все								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 10:17
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    • 
										0
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							Это называется бить по хвостам. Ещё запретите продажу противокашлевых препаратов. (Они содержат кодеин.) наркоманы сумками покупают всякие бронхолитины и проч. Нужно бороться с причинами, а не запрещать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
				
вчера, 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
вчера, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
вчера, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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