В Иванове хоккейный болельщик покалечил футбольного фаната

Конфликт между ними произошел из-за разных предпочтений в спорте





В полицию поступило сообщение от врача областной клинической больницы о том, что из квартиры по улице 8-ой Сосневской был госпитализирован 60-летний мужчина. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нескольких ребер и пневмоторакс.

Выехавшие по указанному адресу полицейские по подозрению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью задержали 36-летнего хозяина жилища. В ходе работы с задержанным было установлено, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры избил гостя. По словам фигуранта, причиной потасовки стали разные предпочтения в спорте. Потерпевшему нравится футбол, а подозреваемому - хоккей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Агрессивному хоккейному болельщику грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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