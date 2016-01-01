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В Иванове хоккейный болельщик покалечил футбольного фаната
Конфликт между ними произошел из-за разных предпочтений в спорте
В полицию поступило сообщение от врача областной клинической больницы о том, что из квартиры по улице 8-ой Сосневской был госпитализирован 60-летний мужчина. Медики диагностировали у пациента черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом нескольких ребер и пневмоторакс.
Выехавшие по указанному адресу полицейские по подозрению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью задержали 36-летнего хозяина жилища. В ходе работы с задержанным было установлено, что во время совместного распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры избил гостя. По словам фигуранта, причиной потасовки стали разные предпочтения в спорте. Потерпевшему нравится футбол, а подозреваемому - хоккей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Агрессивному хоккейному болельщику грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪвчера, 14:40Похоже с классификацией болельщик/фанат вы напутали.
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- ymikвчера, 14:52Баб Мань, а вот всё-таки кто лучше: лыжник или сноубордист?
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- Стас Карповвчера, 18:49Хоккеист по-любому принимал милдронат...
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