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вчера, 13:24
К омбудсмену в Ивановской области обратились сотрудники закрытого цеха полимерного предприятия
Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Ковалева рассказала корреспонденту IvanovoNews, что к ней обратились примерно 15 сотрудников полимерного предприятия. На днях был закрыт по требованию суда Ивановского района один из цехов, дававших серьезные выбросы в окружающую среду. Обратившихся возмущает, что экологические требования встали вразрез с правом на труд. Пока выход неизвестен. Кроме того, по словам Натальи Ковалевой, остро стоит вопрос с трудовыми правами на «Яковлевском льнокомбинате» в Приволжске.
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