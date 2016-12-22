К омбудсмену в Ивановской области обратились сотрудники закрытого цеха полимерного предприятия





Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Ковалева рассказала корреспонденту IvanovoNews, что к ней обратились примерно 15 сотрудников полимерного предприятия. На днях был закрыт по требованию суда Ивановского района один из цехов, дававших серьезные выбросы в окружающую среду. Обратившихся возмущает, что экологические требования встали вразрез с правом на труд. Пока выход неизвестен. Кроме того, по словам Натальи Ковалевой, остро стоит вопрос с трудовыми правами на «Яковлевском льнокомбинате» в Приволжске.

поделиться ссылкой:

