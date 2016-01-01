В Иванове суд рассмотрит дело о коммерческом подкупе





В Ивановской области завершено расследование по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Они обвиняются в посредничестве в коммерческом подкупе и получении коммерческого подкупа.

По версии следствия, озвученной пресс-службой регионального СУ СКР, в сентябре 2015 года, узнав о заключении между муниципальным учреждением и коммерческой организацией договора на безвозмездное оказание услуг по определению поставщика путем проведения конкурсов или аукционов, директор сторонней коммерческой организации решил незаконно получить от победителя аукционов деньги. За это он обещал не создавать препятствий в заключении и исполнении муниципальных контрактов, что он мог сделать, используя свои управленческие функции руководителя коммерческой организации.

Для исполнения задуманного он заключил с директором организации, оказывающей услуги по проведению конкурсов и аукционов, договор на оказание ему правовых услуг. При этом сам злоумышленник не имел права участвовать в аукционах, поскольку не обладал необходимой документацией.

После этого директор организации, оказывающей услуги по проведению конкурсов и аукционов, по поручению злоумышленника направил жалобы в правоохранительные органы и Управление Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, в Арбитражный суд Ивановской области им были направлены исковые заявления об оспаривании результатов электронного аукциона и заявления об обеспечении указанных исков в виде запрета заключать и исполнять контракты по результатам проведенных аукционов. Арбитражный суд принял иски к производству и наложил по ним обеспечительные меры.

В декабре 2015 года один из злоумышленников встретился с директором организации, выигравшей аукцион, чтобы получить от него деньги. Договорившись с директором, обвиняемый отозвал все свои иски, тем самым устранив препятствия в исполнении победителем электронных аукционов контрактов.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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