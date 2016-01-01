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вчера, 12:52
В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
Преступление было совершено в октябре 2016 года. Между сожителями на почве ревности разгорелся скандал. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, повалил ее на пол и кухонным ножом срезал с ее головы волосы вместе с кожей.
Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Комментарии (7)
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- ЙЯdЪвчера, 13:01Что так гуманно то? За скальп - 2 года химии.
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- Рыбаков Владимирвчера, 14:30А это он по неосторожности. Хотел голову отрезать, а снял только скальп.
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- Ёжъвчера, 15:05Чинганчук ёпта...!
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- Медведьвчера, 19:19Не, индеец Джо
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- foxвчера, 15:21Ивановоньюс, Вам уже пора делать отдельную колонку, например "Криминальная хроника" судя по постам-материала достаточно)
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- уххвчера, 23:23че поселение то,надо было в резервацию, сразу к своим отправлять..
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- Виктория Кимсегодня, 10:19Какая любоффь...
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