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Новости

вчера, 12:52

В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы


Преступление было совершено в октябре 2016 года. Между сожителями на почве ревности разгорелся скандал. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, повалил ее на пол и кухонным ножом срезал с ее головы волосы вместе с кожей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: ранение скальп суд приговор
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 13:01
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							Что так гуманно то? За скальп - 2 года химии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Рыбаков Владимир								
							
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  • вчера, 14:30
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										+1
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							А это он по неосторожности. Хотел голову отрезать, а снял только скальп. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ёжъ								
							
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  • вчера, 15:05
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							Чинганчук ёпта...!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 19:19
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										+1
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							Не, индеец Джо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 15:21
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							Ивановоньюс, Вам уже пора делать отдельную колонку, например "Криминальная хроника" судя по постам-материала достаточно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ухх								
							
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  • вчера, 23:23
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							че поселение то,надо было в резервацию, сразу к своим отправлять..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 10:19
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    • 
										0
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							Какая любоффь...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги
				
вчера, 12:52

				

				В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги 
								

					
	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
вчера, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
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вчера, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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