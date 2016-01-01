В Иванове ревнивец снял скальп со своей подруги

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы





Преступление было совершено в октябре 2016 года. Между сожителями на почве ревности разгорелся скандал. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, повалил ее на пол и кухонным ножом срезал с ее головы волосы вместе с кожей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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