32 школьника из Ивановской области побывают на Кремлевской ёлке





24 декабря в Москве в Кремлевском Дворце состоится общероссийская новогодняя ёлка. В праздничном мероприятии примут участие и ребята из Ивановской области.

В состав делегации вошли 32 школьника в возрасте от 8 до 13 лет из числа отличников учебы, победителей и призеров конкурсов, олимпиад в 2015-2016 учебном году, в том числе 3 воспитанника ивановского детского дома «Радуга».

Кроме Кремлевской ёлки, дети побывают на новогоднем представлении в цирке братьев Запашных, а также посетят с экскурсией Оружейную палату Кремля.

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