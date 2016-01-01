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сегодня, 12:43
32 школьника из Ивановской области побывают на Кремлевской ёлке
24 декабря в Москве в Кремлевском Дворце состоится общероссийская новогодняя ёлка. В праздничном мероприятии примут участие и ребята из Ивановской области.
В состав делегации вошли 32 школьника в возрасте от 8 до 13 лет из числа отличников учебы, победителей и призеров конкурсов, олимпиад в 2015-2016 учебном году, в том числе 3 воспитанника ивановского детского дома «Радуга».
Кроме Кремлевской ёлки, дети побывают на новогоднем представлении в цирке братьев Запашных, а также посетят с экскурсией Оружейную палату Кремля.
ключевые слова: Новый год Кремлевская ёлка дети школьники
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Комментарии (3)
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- Евгений Венглинскийсегодня, 13:04И 75% из них дети чинуш и блатишов((((((
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 13:30Ну,а как без этого(
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- просто никсегодня, 13:36А ты считал, что-ли?
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