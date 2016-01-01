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сегодня, 12:34
В Ивановской области девушка ножом проткнула сердце сожителю, но мужчина выжил
Вынесен приговор суда жительнице Тейковского района, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Суд установил, что между 25-летней подсудимой и ее сожителем во время совместного распития спиртных напитков возник конфликт. Во время ссоры девушка схватила со стола нож и нанесла им гражданскому супругу удар в грудь, повредив сердце. Однако мужчина каким-то чудом выжил.
На суде девушка утверждала, что сожитель сам наткнулся на нож. А до этого избил ее, после чего она ему сказала: «Сейчас мы с тобой выпьем последний раз, и я тебя зарежу!».
В итоге суд приговорил ее к лишению свободы. О конкретном сроке не сообщается.
ключевые слова: ранение тяжкий вред здоровью суд приговор
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