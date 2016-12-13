Полиция и бойцы Росгвардии задержали бригаду «черных лесорубов» в Ивановской области





Бригаду «черных лесорубов» с поличным задержали полицейские совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Ивановской области. Незаконная делянка была выявлена недалеко от деревни Ваньково Юрьевецкого района.

Документов, разрешающих лесозаготовку, злоумышленники не предъявили. На момент задержания нелегальные лесорубы спилили 20 берез и елей. Кроме стволов деревьев, на делянке сотрудники правоохранительных органов обнаружили бензопилы, два трактора, а также грузовой автомобиль «ГАЗ-53», который задержанные использовали для вывоза леса.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, причиненный лесному фонду региона. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

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