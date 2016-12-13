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В Иванове пройдет фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике
В субботу, 24 декабря, в ивановском спорткомплексе «Энергия» состоится городской фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике. Начало соревновательной части - в 09.30, парад открытия в - 10.30.
Главный судья фестиваля - Татьяна Грушницкая.
Участники фестиваля - воспитанники детских спортивных школ, студенты высших учебных заведений города, родители детей.
Дети в 3-х возрастных категориях выступят в индивидуальной программе, парах и смешанных тройках. Задача этих соревнований - определение сильнейших спортсменов и выполнение разрядных нормативов.
В конкурсной программе участники могут выступать в индивидуальной программе и групповых показательных выступлениях.
Победители будут определяться в нескольких номинациях:
- лучший спортивный новогодний номер;
- лучший костюмированный номер;
- лучшая новогодняя идея.
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