В Иванове пройдет фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике





В субботу, 24 декабря, в ивановском спорткомплексе «Энергия» состоится городской фестиваль по спортивной и оздоровительной аэробике. Начало соревновательной части - в 09.30, парад открытия в - 10.30.

Главный судья фестиваля - Татьяна Грушницкая.

Участники фестиваля - воспитанники детских спортивных школ, студенты высших учебных заведений города, родители детей.

Дети в 3-х возрастных категориях выступят в индивидуальной программе, парах и смешанных тройках. Задача этих соревнований - определение сильнейших спортсменов и выполнение разрядных нормативов.

В конкурсной программе участники могут выступать в индивидуальной программе и групповых показательных выступлениях.

Победители будут определяться в нескольких номинациях:

- лучший спортивный новогодний номер;

- лучший костюмированный номер;

- лучшая новогодняя идея.

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