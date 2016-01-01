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58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
В Шуе вынесен приговор в отношении ранее судимого за совершение тяжкого преступления 58-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Преступление было совершено в феврале 2016 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде многоквартирного дома незнакомого ему 7-летнего мальчика. И, применив насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера.
На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск законного представителя потерпевшего и взыскал с осужденного в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей.
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Комментарии (5)
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- vofchikсегодня, 11:39Так он там и подохнет, лучше сразу на тот свет его отправить
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- foxсегодня, 12:01мало, есть шанс что выживет. Надо было сразу на пожизненное, тем более ранее судим.
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- просто никсегодня, 12:55Это Шарыпов во всем виноват, распустил, понимаешь, всех.
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- Коренной Кохомчанинсегодня, 13:36Сидеть нужно ему,и ещё бы условия по хуже сделать,одиночка допустим,и право на выгул раз в месяц,что бы другим не повадно было,что бы не сразу яйцами думали,а сперва башкой,а лучше отрезать сразу яйца под корень!
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- Коренной Кохомчанин51 минуту назадА минусуют меня по ходу очередные педофилы)
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