58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком

Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы





В Шуе вынесен приговор в отношении ранее судимого за совершение тяжкого преступления 58-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Преступление было совершено в феврале 2016 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде многоквартирного дома незнакомого ему 7-летнего мальчика. И, применив насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера.

На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск законного представителя потерпевшего и взыскал с осужденного в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей.

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