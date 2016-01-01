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Новости

сегодня, 11:33

58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком

Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы


В Шуе вынесен приговор в отношении ранее судимого за совершение тяжкого преступления 58-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Преступление было совершено в феврале 2016 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил в подъезде многоквартирного дома незнакомого ему 7-летнего мальчика. И, применив насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера.

На днях состоялся суд, который приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск законного представителя потерпевшего и взыскал с осужденного в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей.



ключевые слова: ребенок сексуальное насилие суд приговор
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 11:39
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										-1
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							Так он там и подохнет, лучше сразу на тот свет его отправить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • сегодня, 12:01
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										+1
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							мало, есть шанс что выживет. Надо было сразу на пожизненное, тем более ранее судим.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто  ник								
							
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  • сегодня, 12:55
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										-1
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							Это Шарыпов во всем виноват, распустил, понимаешь, всех.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 13:36
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										+1
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							Сидеть нужно ему,и ещё бы условия по хуже сделать,одиночка допустим,и право на выгул раз в месяц,что бы другим не повадно было,что бы не сразу яйцами думали,а сперва башкой,а лучше отрезать сразу яйца под корень!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 51 минуту назад
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										-1
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							А минусуют меня по ходу очередные педофилы)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Суд приговорил его к двум годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
сегодня, 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
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	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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