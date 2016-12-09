ООО «Ланкастер» ликвидируется

«Яковлевская мануфактура» останавливает производство





С января «Яковлевская мануфактура» остановит производство. ООО «Ланкастер», которое арендует производственные мощности, уведомило комитет по труду о ликвидации предприятия с 20 февраля. Договор аренды у компании заканчивается 31 декабря 2016 года. С января по февраль работники мануфактуры будут сидеть дома за 2/3 заработной платы. Если на мануфактуру не зайдет новый арендатор, около 800 человек с 20 февраля станут безработными.

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