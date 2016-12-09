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сегодня, 11:13
ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
С января «Яковлевская мануфактура» остановит производство. ООО «Ланкастер», которое арендует производственные мощности, уведомило комитет по труду о ликвидации предприятия с 20 февраля. Договор аренды у компании заканчивается 31 декабря 2016 года. С января по февраль работники мануфактуры будут сидеть дома за 2/3 заработной платы. Если на мануфактуру не зайдет новый арендатор, около 800 человек с 20 февраля станут безработными.
ключевые слова: производство льнокомбинат мануфактура
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"В Центре международной торговли уже все готово для большой пресс-конференции президента. Главное событие дня: Большая пресс-конференция Владимира Путина. Все начнется через пол-часа. ... Зал сейчас практически полон, и занять место становится проблематичным. В первых рядах - точно. Вообще такое ощущение, что организаторам пресс-конференции каждый раз приходится творить чудеса по части расстановки здесь все большего количества стульев. Интерес к мероприятию растет, и в этот раз журналистов опять аккредитовано больше по сравнению с прошлым годом на 50 человек.
В Кремле прогнозировали, что темой номер один станет экономическая ситуация в стране. Наверняка, Владимира Путина попросят дать оценку состоянию нашей экономики, спросят о перспективах ее развития, о выполнении государством социальных обязательств." (с) Первый канал