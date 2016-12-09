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Новости

сегодня, 11:13

ООО «Ланкастер» ликвидируется

«Яковлевская мануфактура» останавливает производство


С января «Яковлевская мануфактура» остановит производство. ООО «Ланкастер», которое арендует производственные мощности, уведомило комитет по труду о ликвидации предприятия с 20 февраля. Договор аренды у компании заканчивается 31 декабря 2016 года. С января по февраль работники мануфактуры будут сидеть дома за 2/3 заработной платы. Если на мануфактуру не зайдет новый арендатор, около 800 человек с 20 февраля станут безработными.



ключевые слова: производство льнокомбинат мануфактура
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Berufud								
							
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  • сегодня, 11:46
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    • 
										-1
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							Хватит уже всякой ерундой отвлекать нас от действительно важных новостей:
    

    
"В Центре международной торговли уже все готово для большой пресс-конференции президента. Главное событие дня: Большая пресс-конференция Владимира Путина. Все начнется через пол-часа. ... Зал сейчас практически полон, и занять место становится проблематичным. В первых рядах - точно. Вообще такое ощущение, что организаторам пресс-конференции каждый раз приходится творить чудеса по части расстановки здесь все большего количества стульев. Интерес к мероприятию растет, и в этот раз журналистов опять аккредитовано больше по сравнению с прошлым годом на 50 человек.
    
В Кремле прогнозировали, что темой номер один станет экономическая ситуация в стране. Наверняка, Владимира Путина попросят дать оценку состоянию нашей экономики, спросят о перспективах ее развития, о выполнении государством социальных обязательств." (с) Первый канал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • сегодня, 11:58
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										+1
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							Доигрались б...ть! 800 человек будут вышвырнуты как вещь, что с ними? куда они? работодателю плевать. Продолжайте верить в сказки капитализма, в отцов предпринимателей заботящихся о своих детях. Рабочий, за это ты гнёшься? за такое отношение? Будешь разводить руками это не прекратится, развалят всё остальное. "Ломать - не строить".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
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  • сегодня, 12:56
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    • 
										+1
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							это все из-за Шарыпова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 23 минуты назад
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    • 
										0
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							Он здесь не причем, наверно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Gervant Rivia								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Торговых центров не хватает,еще торговый центр.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									тольковский								
							
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  • 17 минут назад
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    • 
										+1
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							Помнится, что еще кандидат в Губернаторы Коньков в период предвыборной кампании со всех плакатов и агитационных стендов кричал, что он будет строить предприятия, а не торговые центры. Ну а что в итоге? Не то что не выстроено ничего, но и действующие то закрываются. Одно губошлепство и щеконадувательство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
сегодня, 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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