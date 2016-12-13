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сегодня, 10:52
Кинешемцы собрали экспонаты для выставки «Детский мир»
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23 декабря в Кинешемском художественно-историческом музее начала работу выставка «Детский мир». Это итог акции «Создадим выставку вместе». В экспозиции представлены игрушки 1960- 80-х гг., принесенные жителями города: куклы, плюшевые и пластмассовые зверушки, швейные машинки, музыкальные инструменты, металлический самосвал, педальный автомобиль и многое другое. Целый раздел посвящен елочным украшениям и новогодним открыткам.
Гостям музея представится возможность полностью погрузиться в мир советского детства. Отдельные экспонаты можно будет взять в руки, полистать, поиграть в настольные игры, обещают организаторы выставки.
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