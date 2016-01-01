Депутаты Госдумы приедут на ёлку в Иваново





24 декабря в 10.00 в Ивановском музыкальном театре состоится новогодняя елка с участием депутатов Государственной Думы Валерия Иванова, Алексея Хохлова и Юрия Смирнова.

В рамках мероприятия пройдет торжественная церемония награждения одаренных детей региона:

- трио аккордеонисток «Аккорд» Детской школы искусств (г. Кохма) в составе сестер Колмогорцевых, лауреатов Всероссийских и международных музыкальных конкурсов;

- Юлии Забродиной - лауреата Всероссийского экологического форума «Зеленая планета», учащейся 8 класса школы №8 (г. Фурманов);

- Дмитрия Кириллова - победителя первенства ЦФО по шахматам в трех дисциплинах, обладателя 5 места на чемпионате мира по шахматам среди школьников;

- учащегося 5 класса лицея «Гармония» г. Иваново.

Также состоится премьерный показ спектакля «Морозко».

В мероприятии примут участие дети из всех муниципальных образований области, дети работников бюджетной сферы, одаренные дети региона, многодетные семьи.

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