82-летняя бабушка погибла во время пожара в Ивановской области

Причиной возгорания жилого дома стало неосторожное обращение с огнем





Сообщение о возгорании в частном доме на улице Южной в Пучеже поступило в службу спасения около двух часов дня. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, дом и хозяйственный двор были полностью охвачены огнем. Пожарным удалось потушить пламя за 9 минут. В коридоре дома они обнаружили тело пожилой женщины 1934 года рождения. В результате пожара дом и хозяйственный двор сгорели на общей площади в 86 квадратных метров. По данным ГУ МЧЯС по ивановской области, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

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