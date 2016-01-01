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сегодня, 10:08
В Ивановской области иномарка сбила 9-летнего мальчика
С сотрясением мозга и ушибами ребенка госпитализировали в ОКБ
ДТП случилось 22 декабря около 09.30 на улице Марии Ульяновой в Родниках. 54-летний мужчина. Управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», сбил 9-летнего мальчика. Ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованной впереди машины.
С сотрясением мозга, ушибами тазобедренного сустава и кисти пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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