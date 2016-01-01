О первом свидании и друзьях детства Владимира Шарыпова - в новом проекте «Барса» «Прогульщики»





Стереть с площади Пушкина «Морсен» и камень, посвященный солнцу русской поэзии. Такие планы у молодого ивановского мэра Владимира Шарыпова. На месте имеющегося валуна, установленного в честь Александра Сергеевича, градоначальник хотел бы видеть памятник в движении.

Такими секретами Владимир Шарыпов поделился в нашем новом проекте «Прогульщики». Он рассказал о самых дорогих его сердцу местах города. Вспомнил первое свидание, встретил друзей детства и поведал, ЧТО готов изменить в любимом городе.

Короткую версию вы увидите уже в пятницу вечером - опять же в новой юмористической программе «Вечерний наблюдатель». А вот полный, почти 30-минутный вариант, не слишком серьезного интервью с мэром смотрите в новогодние праздники.

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