Новости
вчера, 19:02
О первом свидании и друзьях детства Владимира Шарыпова - в новом проекте «Барса» «Прогульщики»
Стереть с площади Пушкина «Морсен» и камень, посвященный солнцу русской поэзии. Такие планы у молодого ивановского мэра Владимира Шарыпова. На месте имеющегося валуна, установленного в честь Александра Сергеевича, градоначальник хотел бы видеть памятник в движении.
Такими секретами Владимир Шарыпов поделился в нашем новом проекте «Прогульщики». Он рассказал о самых дорогих его сердцу местах города. Вспомнил первое свидание, встретил друзей детства и поведал, ЧТО готов изменить в любимом городе.
Короткую версию вы увидите уже в пятницу вечером - опять же в новой юмористической программе «Вечерний наблюдатель». А вот полный, почти 30-минутный вариант, не слишком серьезного интервью с мэром смотрите в новогодние праздники.
ключевые слова: телепроект Владимир Шарыпов
- оцените новость:
-
(2)
- 1504
- 8
Комментарии (8)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
вчера, 15:48Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
-
(0)
- 2996
вчера, 13:39ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
-
(1)
- 3027
вчера, 13:29В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
-
(0)
- 2548
вчера, 11:42В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
-
(6)
- 8739
И что значит полная версия буде показана в праздники? У нас знаете ли и ночь с 13 на 14 Января тоже "праздничная". Точную дату телеэфира полной версии напишите пожалуйста!
А собственно, что именно является новым проектом:
"Вечерний наблюдатель", а "Прогульщики" - всего лишь его рубрика? Или обе программы полноценные проекты?
По делам посмотрим, если будет все хорошо, то его по прошествии вспомнят хорошим словом как Фомина, а если нет, то будет никем, как прошлый его как там, забыл уж.
Маркетингово и телевизионно приглашать его сегодня на экраны в премьерный показ проекта (пока он ещё интересен и не запятнан) выигрышно и правильно.
Мучает вопрос - стул у г-на Шарыпова не жидкий?
Надо бы прояснить этот вопрос для горожан...