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Новости

вчера, 19:02

О первом свидании и друзьях детства Владимира Шарыпова - в новом проекте «Барса» «Прогульщики»


Стереть с площади Пушкина «Морсен» и камень, посвященный солнцу русской поэзии. Такие планы у молодого ивановского мэра Владимира Шарыпова. На месте имеющегося валуна, установленного в честь Александра Сергеевича, градоначальник хотел бы видеть памятник в движении.

Такими секретами Владимир Шарыпов поделился в нашем новом проекте «Прогульщики». Он рассказал о самых дорогих его сердцу местах города. Вспомнил первое свидание, встретил друзей детства и поведал, ЧТО готов изменить в любимом городе.

Короткую версию вы увидите уже в пятницу вечером - опять же в новой юмористической программе «Вечерний наблюдатель». А вот полный, почти 30-минутный вариант, не слишком серьезного интервью с мэром смотрите в новогодние праздники.



ключевые слова: телепроект Владимир Шарыпов
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 20:38
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    • 
										+1
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							   Ну вот объясните мне телезрителю в чем смысл дробить эту короткую по хронометражу передачу на ряд эфиров? Если не влезает она в программную сетку канала "Барс/ТНТ", то почему бы не найти места на соседнем крулосуточном канале"Барс" в эти предпраздничные дни? Я не понимаю. 
    
И что значит полная версия буде показана в праздники? У нас знаете ли и ночь с 13 на 14 Января тоже "праздничная". Точную дату телеэфира полной версии напишите пожалуйста!
    
А собственно, что именно является новым проектом: 
    
"Вечерний наблюдатель", а "Прогульщики" - всего лишь его рубрика? Или обе программы полноценные проекты?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Никитович								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
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    • 
										+1
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							Шарыпова понесло, то на велосипеде катается, то в клипе участвует, теперь о детстве вспомнил. Ну, назначьте его куда-нибудь в Дом культуры или Департаментом молодежной политики командовать. С его приходом все рьяно сначала убирали дороги, он наверно думал, вот лентяи, так будет каждый день, а потом уп-с, резевы-то не резиновые, теперь уборка по плану только в январе. Быть умным и грамотным на словах и на бумаге это одно, а быть практиком совсем другое...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 21:14
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    • 
										+1
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							Вот как-то глубоко похрен на свидания и прочие личные дела чинушки не шибко большого уровня, вон тралик чуть девушку не убил, на сортировке народ не влезает в скотовозки, снег зимой не шибко быстро убирается, а зачастую тает благодаря погоде. Нахрен эти бирюльки  с рассказами о дворнике городского масштаба, пусть городом занимается согласно обязанностям мэра  а кто он и как его звать вообще не интересно.
    
По делам посмотрим, если будет все хорошо, то его по прошествии вспомнят хорошим словом как Фомина, а если нет, то будет никем, как прошлый его как там, забыл уж.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 21:39
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    • 
										+1
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							   Согласен. Не может быть у такого молодого мэра столько нажитого и пережитого в жизни за свои 30 с небольшим лет в наше мирное время, что позволяет  откровенничать в духе "житие мое" или "подстрочник" на ту или иную тему. Но, посмотрим, оценим как говорится по факту на что вывели его редакторы программы. 
    
Маркетингово и телевизионно приглашать его сегодня на экраны в премьерный показ проекта (пока он ещё интересен и не запятнан) выигрышно и правильно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Александр 56								
							
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  • вчера, 22:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Наш дом в Суховке по причине аварии на сетях Ивгортепло вчера весь день был без отопления, а Шарыпов в это время, недалеко от этого дома, пиарился на открытии за счёт уплотнения, убеждён в этом,"новой" детсадовской группы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Зоопарk								
							
    • 
							
  • вчера, 23:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хватит пиздить								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 00:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Передача хорошая, но не полная. 
    
Мучает вопрос - стул у г-на Шарыпова не жидкий? 
    
Надо бы прояснить этот вопрос для горожан...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 09:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уже понятно, на сколько ему дали погрузиться в тему городского управления. Большего ждать и не стоит. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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