Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие репортажи

Похожие телепередачи

Новости

вчера, 20:00

ПОСЛУШАЙТЕ: несчастный случай в троллейбусе – о чем молчат сотрудники МУП ИПТ

ВИДЕО


Как на войне: выходишь на улицу и не знаешь, вернешься ли домой. На проспекте Ленина в Иванове на остановке девушка попыталась зайти в троллейбус, а оказалась в реанимации. Поймала электрический разряд. Подробности истории мы рассказали в репортаже. Ну, а то, что осталось за кадром – в авторском комментарии Валентины Перекрестовой.

92-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.



  • оцените новость:
  • (4)
  • 1595
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 21:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кроме мата нет слов, чуханы чинушные. Мерзость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									че гевара								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							история мутная. в тролике. ток течёт по 2-м  проводам  по одному + по другому- и что бы ток потёк через человека нужно прикоснуться к обоим проводам  одной рукой к плюсу , а другой к минусу,т.к минус не заземлён, то с плюса, даже если его пробьёт на корпус тролика,и  по какой то причине не сработает защита,то ток с плюса на землю через человека не пойдёт, ток течёт от плюса к минусу, а минус только на другом проводе, а не на земле, система с изолированной нейтралью IT , там может только в том случае , если минусовой провод оборвался и упал на землю, всего скорее просто статикой стукнуло, небось в шубе искуственой была, у меня жену тоже бъёт когда в жигули садится или выходит. водители за мокрую верёвку штанги ставят их не бъёт								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									геваранече								
							
    • 
							
  • 59 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А можно писать не по-собачьи - чуханы, троллы... А по-русски...По-человечески...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня