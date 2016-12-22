ПОСЛУШАЙТЕ: несчастный случай в троллейбусе – о чем молчат сотрудники МУП ИПТ

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Как на войне: выходишь на улицу и не знаешь, вернешься ли домой. На проспекте Ленина в Иванове на остановке девушка попыталась зайти в троллейбус, а оказалась в реанимации. Поймала электрический разряд. Подробности истории мы рассказали в репортаже. Ну, а то, что осталось за кадром – в авторском комментарии Валентины Перекрестовой.

92-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

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