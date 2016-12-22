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вчера, 20:00
ПОСЛУШАЙТЕ: несчастный случай в троллейбусе – о чем молчат сотрудники МУП ИПТ
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Как на войне: выходишь на улицу и не знаешь, вернешься ли домой. На проспекте Ленина в Иванове на остановке девушка попыталась зайти в троллейбус, а оказалась в реанимации. Поймала электрический разряд. Подробности истории мы рассказали в репортаже. Ну, а то, что осталось за кадром – в авторском комментарии Валентины Перекрестовой.
92-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Комментарии (3)
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- просто никвчера, 21:04Кроме мата нет слов, чуханы чинушные. Мерзость.
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- че геварасегодня, 08:49история мутная. в тролике. ток течёт по 2-м проводам по одному + по другому- и что бы ток потёк через человека нужно прикоснуться к обоим проводам одной рукой к плюсу , а другой к минусу,т.к минус не заземлён, то с плюса, даже если его пробьёт на корпус тролика,и по какой то причине не сработает защита,то ток с плюса на землю через человека не пойдёт, ток течёт от плюса к минусу, а минус только на другом проводе, а не на земле, система с изолированной нейтралью IT , там может только в том случае , если минусовой провод оборвался и упал на землю, всего скорее просто статикой стукнуло, небось в шубе искуственой была, у меня жену тоже бъёт когда в жигули садится или выходит. водители за мокрую верёвку штанги ставят их не бъёт
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- геваранече59 минут назадА можно писать не по-собачьи - чуханы, троллы... А по-русски...По-человечески...
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