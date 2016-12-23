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23.12.2016: Места установки фоторадаров в Иванове и области
Информация по расстановке автоматических камер фото- видеофиксации ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Ивановской области на 23 декабря 2016 года:
Иваново-Владимир (Ивановский, Лежневский районы)
Кострома-Иваново (Фурмановский, Ивановский районы)
Иваново-Родники (Родниковский район)
Ростов-Иваново-Нижний Новгород (Ивановский район)
Ковров-Шуя-Кинешма (Родниковский район)
Иваново-Кохма
г. Кохма
г. Иваново (ул. Суворова)
Нарушения Правил остановки и стоянки на уличной сети г. Иваново фиксируются комплексом «ПАРКОН».
ключевые слова: фоторадары
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