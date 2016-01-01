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вчера, 18:11
Вынесен приговор ивановцу, «заминировавшему» Московский микрорайон
В областном центре вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.
В апреле 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позвонил по номеру 112 и сообщил полицейским, что в Московском микрорайоне заложена бомба. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на место происшествия. После обследования микрорайона было установлено, что информация носит ложный характер.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил телефонного террориста к 360 часам обязательных работ.
ключевые слова: телефонный терроризм суд приговор
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Комментарии (1)
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- Путник4333 минуты назад"виновным в совершении заведомо ложного сообщения" ???? Далее : "подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позвонил по номеру"???? Ошибки будем исправлять?
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