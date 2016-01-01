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Новости

вчера, 17:37

На Станкостроителей в Иванове планируют закрыть полигон ТБО

И развить в этом районе индустриальную зону


На сегодняшней встрече главы областного центра с предпринимателями обсуждались в том числе планы городской администрации по реконструкции улицы Станкостроителей. Владимир Шарыпов отметил, что в перспективе планируется закрытие полигона твердых бытовых отходов и развитие в этом районе индустриальной зоны.



ключевые слова: улица реконструкция полигон ТБО индустриальная зона
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									dmitriy								
							
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  • вчера, 18:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							наконецто								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 18:01
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    • 
										-1
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							Вывозить свалку и великое множество кубометров грунта с астрономической концентрацией вредных и ядовитых веществ  планируется? Или прямо на месте свалки зону зафигачат? :)
    
А если будут вывозить, то куда? И чё там по деньгам?
    
Вот например черти Сергиев-Посдаские мильярд  попилили за развязку в поле, а там размеры намного меньше полигона.
    

    
Надо запомнить данный бред от гражданина новоиспеченного мэра, что-то с начала срока глумить  начал (уже поржали над взысканием серых ЗП))), дальше будет веселей, походу))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Зоопарk								
							
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  • вчера, 18:18
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    • 
										-1
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							Чего он глумит, это ты - убогий, пиявка вредная!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзe								
							
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  • вчера, 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Да, эта пиявка женского рода.:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 18:53
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    • 
										+1
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							знакомое кукареку прозвучало))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По делам посмотрим, а не по пустым словесам :)
    
А помимо оскорблений, ты тоже считаешь что полигон ТБО легко и не дорого можно ликвидировать, а на этом месте развить зону для бизнеса? :)))))
    
Премного буду благодарен за конкретный пример в России, где на месте многолетней городской свалки (областного центра или города с населением в районе 400 тысяч) построили место ведения бизнеса. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Зоопарk								
							
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  • вчера, 19:31
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    • 
										-1
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							Пиявка, не тебе рассуждать легко ли дорого ли. Если делать нечего, заглотни боярышника. И все будет ок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 19:53
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    • 
										-1
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							Я интересуюсь, а не рассуждаю :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 42 минуты назад
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										0
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							Это трол из администрации, не обращай внимание. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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