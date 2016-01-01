Новости
вчера, 17:37
На Станкостроителей в Иванове планируют закрыть полигон ТБО
И развить в этом районе индустриальную зону
На сегодняшней встрече главы областного центра с предпринимателями обсуждались в том числе планы городской администрации по реконструкции улицы Станкостроителей. Владимир Шарыпов отметил, что в перспективе планируется закрытие полигона твердых бытовых отходов и развитие в этом районе индустриальной зоны.
ключевые слова: улица реконструкция полигон ТБО индустриальная зона
- оцените новость:
-
(1)
- 1337
- 9
Комментарии (9)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
вчера, 15:48Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
-
(0)
- 2656
вчера, 13:39ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
-
(1)
- 2773
вчера, 13:29В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
-
(0)
- 2364
вчера, 11:42В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
Пострадавшая находится в реанимации
-
(6)
- 8266
А если будут вывозить, то куда? И чё там по деньгам?
Вот например черти Сергиев-Посдаские мильярд попилили за развязку в поле, а там размеры намного меньше полигона.
Надо запомнить данный бред от гражданина новоиспеченного мэра, что-то с начала срока глумить начал (уже поржали над взысканием серых ЗП))), дальше будет веселей, походу))))))
А помимо оскорблений, ты тоже считаешь что полигон ТБО легко и не дорого можно ликвидировать, а на этом месте развить зону для бизнеса? :)))))
Премного буду благодарен за конкретный пример в России, где на месте многолетней городской свалки (областного центра или города с населением в районе 400 тысяч) построили место ведения бизнеса.