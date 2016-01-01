На Станкостроителей в Иванове планируют закрыть полигон ТБО

И развить в этом районе индустриальную зону





На сегодняшней встрече главы областного центра с предпринимателями обсуждались в том числе планы городской администрации по реконструкции улицы Станкостроителей. Владимир Шарыпов отметил, что в перспективе планируется закрытие полигона твердых бытовых отходов и развитие в этом районе индустриальной зоны.

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