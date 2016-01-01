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Новости

сегодня, 16:47

В Иванове у машины скорой помощи прямо на ходу отвалилось колесо


Машина скорой помощи потеряла колесо в центре Иванова. Авария произошла на пересечении улиц Смирнова и Лежневской.

Обстоятельства, при которых спецавтотранспорт потерял колесо, автору видео неизвестны. Происшествие снято уже по факту. Пользователи соцсетей предполагают, что машину вовремя не обслужили автомеханики.

Между тем автомобиль, где установлен видеорегистратор, объезжает скорую с левой стороны через двойную сплошную.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер

ключевые слова: ДТП скорая помощь колесо
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 17:04
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    • 
										0
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							Знак аварийной остановки не был выставлен, полосу не было видно. А у машины просто срезало шпильки, резину как поставили с нови так и каталась машинка, увидеть шпильки без снятия колеса невозможно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GAV								
							
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  • сегодня, 17:23
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							Знак аварийный был выставлен. Полос не видно. И это было вчера.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 17:26
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										0
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							Когда я проезжал, знака не было, я понял, что он просто заглох. Пробку нормальную собрал +  мудаки на соковском поставили автовышку , типа красоту наводить и ушли на обед.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BASILIO37								
							
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  • сегодня, 17:38
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							ОПТИМИЗАЦИЯ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • сегодня, 18:11
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    • 
										-1
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							На видео знак есть,но он лежит))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bersok								
							
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  • сегодня, 19:42
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										+1
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							В Иркутске массовое отравление "Боярышником".
    
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.
    

    
Всё логично.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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