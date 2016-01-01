В Иванове у машины скорой помощи прямо на ходу отвалилось колесо





Машина скорой помощи потеряла колесо в центре Иванова. Авария произошла на пересечении улиц Смирнова и Лежневской.

Обстоятельства, при которых спецавтотранспорт потерял колесо, автору видео неизвестны. Происшествие снято уже по факту. Пользователи соцсетей предполагают, что машину вовремя не обслужили автомеханики.

Между тем автомобиль, где установлен видеорегистратор, объезжает скорую с левой стороны через двойную сплошную.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

1264

Видео: ВКонтакте / Автопартнер