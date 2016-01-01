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сегодня, 16:47
В Иванове у машины скорой помощи прямо на ходу отвалилось колесо
Машина скорой помощи потеряла колесо в центре Иванова. Авария произошла на пересечении улиц Смирнова и Лежневской.
Обстоятельства, при которых спецавтотранспорт потерял колесо, автору видео неизвестны. Происшествие снято уже по факту. Пользователи соцсетей предполагают, что машину вовремя не обслужили автомеханики.
Между тем автомобиль, где установлен видеорегистратор, объезжает скорую с левой стороны через двойную сплошную.Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП скорая помощь колесо
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