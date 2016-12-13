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сегодня, 16:41

В Иванове осужден бывший судебный пристав, присвоивший деньги должника


Преступление было совершено в июле 2016 года. Судебный пристав-исполнитель РОСП г. Иваново возбудил исполнительное производство в отношении должника о взыскании задолженности в размере более 17 тысяч рублей.

В тот же день должница пришла на личный прием к приставу и сообщила о желании погасить свой долг. Госслужащий лично принял от нее более 17 тысяч рублей, однако квитанции не выдал. После этого злоумышленник вынес постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований. Только вот полученные деньги пристав в распоряжение РОСП не передал, а попросту присвоил их.

В итоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. На стадии следствия ущерб потерпевшему злоумышленник возместил полностью.

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