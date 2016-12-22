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сегодня, 16:25

Ивановский троллейбус, в котором девушку ударило током, перед выходом на линию проверяли на токоутечку

Комментарий заместителя директора МУП ИПТ


Как мы сообщали ранее, вчера в Иванове произошел трагический случай на остановке «Проспект Ленина»: 28-летнюю девушку, садившуюся в троллейбус, сильно ударило током, после чего она попала в реанимацию (подробности – здесь).

Корреспондент IvanovoNews пообщался с 1-м заместителем директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт» Андреем Дашиным. Он подтвердил: несчастный случай на остановке имел место быть. Однако заметил: выводы делать рано. Специалисты муниципального предприятия проводят проверку.

«Троллейбус этот вышел на линию в 5 утра после проверки технического состояния, в том числе и на токоутечку. Троллейбус при выходе на линию был полностью исправен, - рассказал Андрей Дашин. - Не раньше завтрашнего дня будет готово заключение о техническом состоянии троллейбуса, из которого будет ясно, что могло произойти и что произошло.

Троллейбус является самым безопасным видом общественного транспорта. В принципе при исправности троллейбуса таких вещей быть не должно и не могло быть. Кроме этого, хочу отметить, у нас нет медицинского заключения о том, что произошло поражение электрическим током пассажира. И потому на сегодняшний момент нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт».

Между тем 28-летнюю девушку, которую, предположительно, ударило током в троллейбусе маршрута №3, перевели из реанимации в палату терапии. Она уже чувствует себя хорошо.



ключевые слова: троллейбус ток удар
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:59
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										+1
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							Дай бог здоровья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лечильщик								
							
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  • сегодня, 18:16
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										0
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							Так под такой расклад может МУП ИПТ на девушку на эту в суд подаст?
    
Получается, что раз троллейбус был исправен и проверен, значит это девушка ударила троллейбус током. Так?
    
МУП ИПТ, вам на одну ступень с украинским парламентом. Они тоже разрешили обыск в кабинете Путина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 18:25
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							Да по результатам расследования выводы будут. :) Тут не Украина, всё в законодательстве прописано - что, чего и как. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лечильщик								
							
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  • сегодня, 18:51
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							Вот всё так у нас в России!
    
Можно договориться с конкретным человеком, раз он остался жив и замять дельце. Девушка не уверена, что через суд получит больше. И получит ли вообще. А суммы компенсаций морального вреда смешны до безобразия.
    
Поэтому, конечно, согласится на предложенный отступной.
    
А в троллейбусном парке не будет проверки всех троллейбусов, не будет замены оборудования.
    
Для этого нужен жмур, а лучше сразу несколько.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 43 минуты назад
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							Троллейбусы при выходе ВСЕ без исключения,даже резерв, проходят осмотр на токоутечку. На это есть спец прибор.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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