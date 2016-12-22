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Ивановский троллейбус, в котором девушку ударило током, перед выходом на линию проверяли на токоутечку
Комментарий заместителя директора МУП ИПТ
Как мы сообщали ранее, вчера в Иванове произошел трагический случай на остановке «Проспект Ленина»: 28-летнюю девушку, садившуюся в троллейбус, сильно ударило током, после чего она попала в реанимацию (подробности – здесь).
Корреспондент IvanovoNews пообщался с 1-м заместителем директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт» Андреем Дашиным. Он подтвердил: несчастный случай на остановке имел место быть. Однако заметил: выводы делать рано. Специалисты муниципального предприятия проводят проверку.
«Троллейбус этот вышел на линию в 5 утра после проверки технического состояния, в том числе и на токоутечку. Троллейбус при выходе на линию был полностью исправен, - рассказал Андрей Дашин. - Не раньше завтрашнего дня будет готово заключение о техническом состоянии троллейбуса, из которого будет ясно, что могло произойти и что произошло.
Троллейбус является самым безопасным видом общественного транспорта. В принципе при исправности троллейбуса таких вещей быть не должно и не могло быть. Кроме этого, хочу отметить, у нас нет медицинского заключения о том, что произошло поражение электрическим током пассажира. И потому на сегодняшний момент нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт».
Между тем 28-летнюю девушку, которую, предположительно, ударило током в троллейбусе маршрута №3, перевели из реанимации в палату терапии. Она уже чувствует себя хорошо.
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Получается, что раз троллейбус был исправен и проверен, значит это девушка ударила троллейбус током. Так?
МУП ИПТ, вам на одну ступень с украинским парламентом. Они тоже разрешили обыск в кабинете Путина.
Можно договориться с конкретным человеком, раз он остался жив и замять дельце. Девушка не уверена, что через суд получит больше. И получит ли вообще. А суммы компенсаций морального вреда смешны до безобразия.
Поэтому, конечно, согласится на предложенный отступной.
А в троллейбусном парке не будет проверки всех троллейбусов, не будет замены оборудования.
Для этого нужен жмур, а лучше сразу несколько.