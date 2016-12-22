Ивановский троллейбус, в котором девушку ударило током, перед выходом на линию проверяли на токоутечку

Комментарий заместителя директора МУП ИПТ





Как мы сообщали ранее, вчера в Иванове произошел трагический случай на остановке «Проспект Ленина»: 28-летнюю девушку, садившуюся в троллейбус, сильно ударило током, после чего она попала в реанимацию (подробности – здесь).

Корреспондент IvanovoNews пообщался с 1-м заместителем директора МУП «Ивановский пассажирский транспорт» Андреем Дашиным. Он подтвердил: несчастный случай на остановке имел место быть. Однако заметил: выводы делать рано. Специалисты муниципального предприятия проводят проверку.

«Троллейбус этот вышел на линию в 5 утра после проверки технического состояния, в том числе и на токоутечку. Троллейбус при выходе на линию был полностью исправен, - рассказал Андрей Дашин. - Не раньше завтрашнего дня будет готово заключение о техническом состоянии троллейбуса, из которого будет ясно, что могло произойти и что произошло.

Троллейбус является самым безопасным видом общественного транспорта. В принципе при исправности троллейбуса таких вещей быть не должно и не могло быть. Кроме этого, хочу отметить, у нас нет медицинского заключения о том, что произошло поражение электрическим током пассажира. И потому на сегодняшний момент нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт».

Между тем 28-летнюю девушку, которую, предположительно, ударило током в троллейбусе маршрута №3, перевели из реанимации в палату терапии. Она уже чувствует себя хорошо.

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