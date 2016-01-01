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Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов
Сегодня в ходе расширенного заседания Совета Ивановского регионального отделения «Опора России» глава областного центра Владимир Шарыпов предложил бизнесу активнее высказывать предложения по улучшению инвестиционного климата.
Высказались и предприниматели. Их, в частности, интересовала возможность снижения ставки по земельному налогу для субъектов малого и среднего бизнеса, архитектурный облик города и связанные с ним изменения в правила землепользования и застройки, а также проблемы транспортной сети.
Владимир Шарыпов сообщил, что ограничение площади застройки позволило уйти от возведения новых «свечек» - высоток внутри уже сформированных дворов. При принятии решения о сокращении налоговой ставки, отметил мэр, необходимо учесть объем затрат городского бюджета на межевание и просчитать, покроет ли доход администрации от налоговых сборов эти затраты.
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Комментарии (4)
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- Не свиститесегодня, 15:57Да ладно...
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- sanchez_vсегодня, 16:18Это нужно было 20 лет назад принять. Сейчас уже город захлебнулся в пробках и недостатке парковок. В Европе в городах размером с наш вообще высоток по-минимуму и там с пробками и парковкой таких проблем нет - сколько уже таких городов объездил
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- Варумсегодня, 17:26А что делать и как дальше жить жителям с ул.Кузнечная, у коиорых во дворе кск построила двадцатиэтажку на 150 с лишним квартир, не предусмотрев ни стоянок ни двора. Может быть успеете образумить застройщика 21-этажной свечки напротив детсада на Зеленой? Многие Вам, В.Н., будут благодарны
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- откат 1сегодня, 18:15врут как обычно
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