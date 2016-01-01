Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов





Сегодня в ходе расширенного заседания Совета Ивановского регионального отделения «Опора России» глава областного центра Владимир Шарыпов предложил бизнесу активнее высказывать предложения по улучшению инвестиционного климата.

Высказались и предприниматели. Их, в частности, интересовала возможность снижения ставки по земельному налогу для субъектов малого и среднего бизнеса, архитектурный облик города и связанные с ним изменения в правила землепользования и застройки, а также проблемы транспортной сети.

Владимир Шарыпов сообщил, что ограничение площади застройки позволило уйти от возведения новых «свечек» - высоток внутри уже сформированных дворов. При принятии решения о сокращении налоговой ставки, отметил мэр, необходимо учесть объем затрат городского бюджета на межевание и просчитать, покроет ли доход администрации от налоговых сборов эти затраты.

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