Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 15:48

Иваново уходит от строительства «свечек»-высоток внутри дворов


Сегодня в ходе расширенного заседания Совета Ивановского регионального отделения «Опора России» глава областного центра Владимир Шарыпов предложил бизнесу активнее высказывать предложения по улучшению инвестиционного климата.

Высказались и предприниматели. Их, в частности, интересовала возможность снижения ставки по земельному налогу для субъектов малого и среднего бизнеса, архитектурный облик города и связанные с ним изменения в правила землепользования и застройки, а также проблемы транспортной сети.

Владимир Шарыпов сообщил, что ограничение площади застройки позволило уйти от возведения новых «свечек» - высоток внутри уже сформированных дворов. При принятии решения о сокращении налоговой ставки, отметил мэр, необходимо учесть объем затрат городского бюджета на межевание и просчитать, покроет ли доход администрации от налоговых сборов эти затраты.



ключевые слова: дома строительство бизнес застройка предприниматели
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1732
  • 4







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Не свистите								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да ладно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sanchez_v								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это нужно было 20 лет назад принять. Сейчас уже город захлебнулся  в пробках и недостатке парковок. В Европе в городах размером с наш вообще высоток по-минимуму и там с пробками и парковкой таких проблем нет - сколько уже таких городов объездил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Варум								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что делать и как дальше жить жителям с ул.Кузнечная, у коиорых во дворе кск построила двадцатиэтажку на 150 с лишним квартир, не предусмотрев ни стоянок ни двора. Может быть успеете образумить застройщика 21-этажной свечки напротив детсада на Зеленой? Многие Вам, В.Н., будут благодарны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									откат 1								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							врут как обычно 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня