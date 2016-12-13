Ивановская область заняла 69 место в рейтинге открытых данных исполнительных органов госвласти





«Инфометр» проанализировал работу исполнительных органов власти регионов с открытыми данными, публикация которых с 2013 года обязательна. Эксперты оценили, как регионы выполняют требования к размещению информации в форме открытых данных. Средний показатель выполнения требований составил 50.2%.

Ивановская область заняла 69 место в рейтинге открытых данных исполнительных органов госвласти субъектов РФ с показателем 21,8% (100% - полное соответствие требованиям).

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