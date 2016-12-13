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Новости

сегодня, 15:31

В ивановской мэрии заработала «горячая линия» по фактам продажи сомнительного алкоголя


Чтобы предотвратить массовые отравления в администрации областного центра открыта круглосуточная «горячая линия», куда ивановцы могут сообщать о фактах продажи в торговых объектах спиртосодержащей продукции сомнительного качества и происхождения.

В случае выявления продажи такой продукции граждан просят сообщать адрес и название организации-продавца на круглосуточные телефоны городского управления экономического развития и торговли 58-58-77 или управления муниципального контроля 59-46-27.



ключевые слова: алкоголь качество контроль "горячая линия"
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Svobodanam								
							
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  • сегодня, 16:35
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							Барс, скажите, а сообщать только об организациях или о людях, торгующих круглосуточно всяким шмурдяком? Вот вам адрес, где торгуют пойлом. Ул Маршала Василевского д 14     3 подъезд. Все местные маргиналы там тусят. Мусора участковые все знают, толку ноль. Проверяйте, наказывайте или как? Что еще нужно,  что бы закрыть точку? Пока не сдохнут местные алкаши? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Максим Никонов								
							
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  • сегодня, 20:01
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							Кто не рискует-тот не пьёт боярышник...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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