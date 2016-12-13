В ивановской мэрии заработала «горячая линия» по фактам продажи сомнительного алкоголя





Чтобы предотвратить массовые отравления в администрации областного центра открыта круглосуточная «горячая линия», куда ивановцы могут сообщать о фактах продажи в торговых объектах спиртосодержащей продукции сомнительного качества и происхождения.

В случае выявления продажи такой продукции граждан просят сообщать адрес и название организации-продавца на круглосуточные телефоны городского управления экономического развития и торговли 58-58-77 или управления муниципального контроля 59-46-27.

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