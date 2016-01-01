Губернаторский новогодний праздник соберет более 1400 детей





23 декабря в 12.00 в Ивановском музыкальном театре состоится областной новогодний губернаторский праздник. Его участниками станут более 1400 детей со всего региона. Праздник организован для ребят, отличившихся в учебе, спорте, творчестве. Поздравит с наступающим праздником ребят глава региона Павел Коньков.

В рамках новогодней программы с 11.00 в фойе театра будет организована работа творческих площадок, пройдут игры и конкурсы. В 12.00 состоится поздравление ребят. Затем детям представят новогодний спектакль «Морозко» в исполнении артистов музыкального театра. Все участники праздника получат сладкие подарки.

В региональном департаменте социальной защиты населения сообщили, что всего в 2016 году приобретено более 10 тыс. новогодних подарков для детей, нуждающихся в особой заботе государства. На эти цели направлены средства областного бюджета в сумме около 2 млн рублей. Новогодние подарки будут переданы детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей, где родители являются инвалидами или неработающими пенсионерами, а также детям из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебных обязанностей.



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