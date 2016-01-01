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Новости

сегодня, 15:14

Стартовало первенство Ивановской области по хоккею среди взрослых


Сегодня, 22 декабря, стартовало первенство Ивановской области по хоккею с шайбой среди взрослых. Всего в турнире примут участие 15 команд. Все они будут разделены на 2 лиги в зависимости от уровня и мастерства игроков. Кубки победителей первенства будут разыгрываться в каждой из лиг.

Все матчи будут проходить в ивановском СРК «Олимпия». Сегодня желающие могут посетить первую игру турнира: на ледовой площадке сразятся команды УМВД области и ивановской пожарно-спасательной академии. Начало матча – в 20.30.



ключевые слова: спорт хоккей турнир
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