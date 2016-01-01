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Губернатор наградил лучших работников культуры Ивановской области
Пять жителей региона удостоены премии губернатора «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области». Деятелей культуры наградил сегодня глава региона Павел Коньков.
В этом году на соискание премии губернатора «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» было подано 23 заявки. Лауреатами премии стали:
- преподаватель Ивановского колледжа культуры Нина Гудкова;
- художественный руководитель Ивановского театра кукол Елена Иванова;
- главный дирижер оркестра русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии Сергей Лебедев;
- директор Заволжского городского художественно-краеведческого музея Светлана Касаткина;
- преподаватель Ивановского музыкального училища, руководитель ансамбля «Интермеццо» Валентина Новикова.
Благодарственных писем губернатора удостоены преподаватель детской школы искусств Вичуги Вячеслав Баринов и президент международного фонда «Русская провинция» Александр Широков.
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