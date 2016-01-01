Губернатор наградил лучших работников культуры Ивановской области





Пять жителей региона удостоены премии губернатора «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области». Деятелей культуры наградил сегодня глава региона Павел Коньков.

В этом году на соискание премии губернатора «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области» было подано 23 заявки. Лауреатами премии стали:

- преподаватель Ивановского колледжа культуры Нина Гудкова;

- художественный руководитель Ивановского театра кукол Елена Иванова;

- главный дирижер оркестра русских народных инструментов Ивановской государственной филармонии Сергей Лебедев;

- директор Заволжского городского художественно-краеведческого музея Светлана Касаткина;

- преподаватель Ивановского музыкального училища, руководитель ансамбля «Интермеццо» Валентина Новикова.

Благодарственных писем губернатора удостоены преподаватель детской школы искусств Вичуги Вячеслав Баринов и президент международного фонда «Русская провинция» Александр Широков.

поделиться ссылкой:

