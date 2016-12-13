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сегодня, 14:26
В Иванове легковушка врезалась в бензовоз
ФОТО
Авария произошла сегодня на перекрестке улицы Генерала Белова и Торфяного переулка. Как нам сообщили в УГИБДД по ивановской области, бензовоз ехал по главной дороге (ул. Г.Белова), «Лада» двенадцатой модели – по второстепенной. Водитель легковушки не уступил бензовозу дорогу, в результате чего произошло их столкновение. Информации о пострадавших на данный момент нет.Фото: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП бензовоз легковушка
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