В Иванове легковушка врезалась в бензовоз

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Авария произошла сегодня на перекрестке улицы Генерала Белова и Торфяного переулка. Как нам сообщили в УГИБДД по ивановской области, бензовоз ехал по главной дороге (ул. Г.Белова), «Лада» двенадцатой модели – по второстепенной. Водитель легковушки не уступил бензовозу дорогу, в результате чего произошло их столкновение. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Фото: ВКонтакте / Автопартнер