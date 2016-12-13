В Ивановском областном театре кукол начинается новогодний марафон





С 23 декабря по 8 января в Ивановском областном театре кукол состоятся премьерные показы спектакля «По щучьему велению» и представление вокруг елки «Новогоднее путешествие в страну Сказок».

Впервые в фойе театра будет устроена резиденция Деда Мороза, где дети и взрослые смогут перед спектаклем пообщаться с главным новогодним волшебником страны и его помощниками, написать письмо с пожеланиями, сфотографироваться.

Дед Мороз со Снегурочкой, Василиса Прекрасная, Кащей Бессмертный и другие герои сказок после спектакля также встретят детей возле елки. Все желающие могут получить подарки от Деда Мороза по «волшебным талончикам».

27 декабря состоятся благотворительные показы: в 10.30 спектакль увидят воспитанники Ивановской школы-интерната для слабослышащих, в 11.00 спектакль пройдёт в детской областной клинической больнице.

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