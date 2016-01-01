Лошадей в Малинках вакцинировали против сибирской язвы

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Специалисты Центра ветеринарии Ивановской области» провели плановую вакцинацию лошадей против сибирской язвы в конно-спортивный комплекс «Малинки» (Ивановский район, д. Малинки). Перед проведением вакцинации был проведен клинический осмотр поголовья с термометрией. Всего привито 17 лошадей. Также у животных были взяты пробы крови для исследования на бруцеллез, сап, инфекционную анемию и случную болезнь.

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Фото: Служба ветеринарии Ивановской области