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сегодня, 13:39
ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП
По словам пострадавшего, повреждения на его «Лансере» были описаны и сфотографированы только после того, как стало известно об увольнении предполагаемого виновника ДТП И.Буракова с должности заместителя Ивановского межрайонного прокурора.
Не исключено, что фигурантов дела будет больше. Претензии к Буракову предъявляют водители «восьмерки» и «Ситроена». Они также сообщают, что их машины поцарапал прокурорский «Паджеро».
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Комментарии (3)
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- vofchikсегодня, 13:57Если-бы не вмешался межрегиональный транспортный профсоюз, дело-бы спустили в лучшем случае на тормоза, а в худшем обвинили-бы водителя лансера.
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 14:05Беспределу - нет!
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- vin-diezelсегодня, 14:43Сейчас вдруг внезапно истечет срок привлечения к адм. ответственности и произойдёт реабилитация прокурорского. Проволокитить получилось.
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