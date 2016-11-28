ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП





По словам пострадавшего, повреждения на его «Лансере» были описаны и сфотографированы только после того, как стало известно об увольнении предполагаемого виновника ДТП И.Буракова с должности заместителя Ивановского межрайонного прокурора.

Не исключено, что фигурантов дела будет больше. Претензии к Буракову предъявляют водители «восьмерки» и «Ситроена». Они также сообщают, что их машины поцарапал прокурорский «Паджеро».

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