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Новости

сегодня, 13:39

ГИБДД начала экспертизу транспорта, пострадавшего в пресловутом «прокурорском» ДТП


По словам пострадавшего, повреждения на его «Лансере» были описаны и сфотографированы только после того, как стало известно об увольнении предполагаемого виновника ДТП И.Буракова с должности заместителя Ивановского межрайонного прокурора.

Не исключено, что фигурантов дела будет больше. Претензии к Буракову предъявляют водители «восьмерки» и «Ситроена». Они также сообщают, что их машины поцарапал прокурорский «Паджеро».



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • сегодня, 13:57
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							Если-бы не вмешался межрегиональный транспортный профсоюз, дело-бы спустили в лучшем случае на тормоза, а в худшем обвинили-бы водителя лансера. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 14:05
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							Беспределу - нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vin-diezel								
							
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  • сегодня, 14:43
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							Сейчас вдруг внезапно истечет срок привлечения к адм. ответственности и произойдёт реабилитация прокурорского. Проволокитить получилось.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля
				
сегодня, 13:29

				

				В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля 
								

					
	 Он облил машину бензином и чиркнул спичкой
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током
				
сегодня, 11:42

				

				В Иванове девушку в троллейбусе сильно ударило током 
								

					
	 Пострадавшая находится в реанимации
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области
				
вчера, 16:39

				

				Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал выделение средств на комбинат в Ивановской области 
								

					В эти минуты в Москве принимается решение о судьбе комбината синтетического волокна				

				

	    			
    
	    				
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