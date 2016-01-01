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сегодня, 13:29

В Иванове полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля

Он облил машину бензином и чиркнул спичкой


Ранее мы сообщали, что вчера вечером был подожжен автомобиль «Нива», припаркованный у дома №5 на 3-й улице Чайковского в областном центре. Огонь повредил моторный отсек и капот машины на площади в 2 квадратных метра. Никто не пострадал. На место выезжала оперативно-следственная группа полиции.

Только что в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что подозреваемый в поджоге «Нивы» задержан. Им оказался ранее судимый за кражи и разбой, ведущий асоциальный образ жизни 47-летний мужчина. Выяснилось, что он облил машину бензином из принесенной им канистры и поджег. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают причины, побудившие задержанного к этому преступлению.



ключевые слова: автомобиль поджог полиция
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