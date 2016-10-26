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26.10.2016 18:15Новые подробности скандала вокруг секретаря ивановской "Единой России"
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сегодня, 13:09
Ивановские единороссы выберут нового секретаря регионального отделения партии
В пятницу, 23 декабря, ивановские единороссы проведут партийную конференцию. Ключевыми в повестке дня станут кадровые вопросы. В частности, участникам конференции предстоит избрать секретаря Ивановского регионального отделения «Единой России». Партийное голосование будет согласно нормам устава «ЕР» тайным и пройдет на альтернативной основе. Также, пройдет голосование по ротации в составе регионального политсовета партии.Напомним, сейчас секретарем ИРО «Единая Россия» является депутат областной думы Михаил Кизеев.
В октябре 2016 года вокруг фигуры секретаря разгорелся скандал.
В очередном выпуске программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги" были озвучены подозрения в хищении денежных средств госучреждения при незаконном начислении и получении зарплаты руководителем регионального отделения партии "Единая Россия" Михаилом Кизеевым: "...могут иметь место и служебный подлог, и злоупотребление должностными полномочиями".
ключевые слова: партия "Единая Россия" конференция секретарь кадры
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- иванова41 минуту назадКому интересен этот шорох орехов!
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