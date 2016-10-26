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сегодня, 13:09

Ивановские единороссы выберут нового секретаря регионального отделения партии


В пятницу, 23 декабря, ивановские единороссы проведут партийную конференцию. Ключевыми в повестке дня станут кадровые вопросы. В частности, участникам конференции предстоит избрать секретаря Ивановского регионального отделения «Единой России». Партийное голосование будет согласно нормам устава «ЕР» тайным и пройдет на альтернативной основе. Также, пройдет голосование по ротации в составе регионального политсовета партии.

Напомним, сейчас секретарем ИРО «Единая Россия» является депутат областной думы Михаил Кизеев.
В октябре 2016 года вокруг фигуры секретаря разгорелся скандал.  
В очередном выпуске программы "ГУБЕРНИЯ. Итоги" были озвучены подозрения  в хищении денежных средств госучреждения при незаконном начислении и получении зарплаты руководителем регионального отделения партии "Единая Россия" Михаилом Кизеевым: "...могут иметь место и служебный подлог, и злоупотребление должностными полномочиями".


ключевые слова: партия "Единая Россия" конференция секретарь кадры
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							Кому интересен этот шорох орехов!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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