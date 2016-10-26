Ивановские единороссы выберут нового секретаря регионального отделения партии





В пятницу, 23 декабря, ивановские единороссы проведут партийную конференцию. Ключевыми в повестке дня станут кадровые вопросы. В частности, участникам конференции предстоит избрать секретаря Ивановского регионального отделения «Единой России». Партийное голосование будет согласно нормам устава «ЕР» тайным и пройдет на альтернативной основе. Также, пройдет голосование по ротации в составе регионального политсовета партии.

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