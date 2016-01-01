Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:00

Пациентов одной из больниц Ивановской области едва не накормили просроченным мясом цыплят

Поставщик продуктов будет привлечен к административной ответственности


Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в учреждении здравоохранения в Ивановском районе, в ходе которой были выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ветеринарии.

В частности, было установлено, что предприятие-поставщик "реализовало в больницу мясо цыплят-бройлеров с истекшим сроком годности", - говорится в пресс-релизе регионального Управления Россельхознадзора. Кроме того, на некоторых упаковках с замороженными цыплятами-бройлерами не было информации о дате изготовления.

Указанные обстоятельства служат основанием для привлечения поставщика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и ивановской областям.



ключевые слова: больница продукты мясо срок годности Россельхознадзор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 777
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С поставщиком то всё понятно, но не уж то те кто закупали т.е. Ивановское ЦРБ не знали что берут? Не верю!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня