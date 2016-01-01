Пациентов одной из больниц Ивановской области едва не накормили просроченным мясом цыплят

Поставщик продуктов будет привлечен к административной ответственности





Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку в учреждении здравоохранения в Ивановском районе, в ходе которой были выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере ветеринарии.

В частности, было установлено, что предприятие-поставщик "реализовало в больницу мясо цыплят-бройлеров с истекшим сроком годности", - говорится в пресс-релизе регионального Управления Россельхознадзора. Кроме того, на некоторых упаковках с замороженными цыплятами-бройлерами не было информации о дате изготовления.

Указанные обстоятельства служат основанием для привлечения поставщика к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и ивановской областям.

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